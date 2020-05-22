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    «Славия» и «Городея» не порадуют результативностью

    «Славия» Мозырь — «Городея». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата Беларуси 22 мая 2020 года

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    Прогноз на «Славия» Мозырь — «Городея»
    «Славия» сыграет дома
    В пятницу, 22 мая, в десятом туре Высшей лиги Беларуси «Славия» Мозырь будет принимать «Городею». Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Городея».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Мая 2020 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 18:00 Городея Городея
  • Городея
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.90
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  • 3.40
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    «Славия» Мозырь

    «Славия» еще недавно была близка к зоне вылета, но плотность в таблице высока, поэтому все постоянно меняется. Сейчас у хозяев 11 очков и 11-я строчка.

    Команда до седьмого тура не могла победить в трех поединках подряд. Неудачная серия началась с ничьей в матче против «Руха» (0:0). Затем были два поражения от «Ислочи» 2:1 и «Минска» 1:3. При этом клуб может похвастаться победами над «Динамо» Брест и БАТЭ (2:1).

    Затем удалось добыть долгожданные три очка в игре с «Витебском» на выезде — 3:2. Команда уступала 1:2, но на замену вышел Максим Слюсар и стал героем встречи. Украинец оформил дубль за две минуты. Следом состоялась нулевая ничья с «Торпедо-БелАЗ» — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре команда вновь сыграла неудачно. Состоялось поражение на выезде от солигорского «Шахтера» — 0:2.

    В четырех домашних поединках сезона «Славия» одержала одну победу, дважды сыграла вничью и однажды уступила.

    «Городея»

    «Городея» выдала неплохую победную серию из трех поединков, но затем команда перестала побеждать. 16 апреля коллектив выиграл на выезде у «Энергетика» 0:1, а после этого на своем поле уступил БАТЭ 0:2.

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  • Вчера

    • В позапрошлом туре гости не смогли удержать победу над «Рухом». В начале первого тайма «Городея» повела в счете, но уже в добавленное время пропустила, потеряв два очка.

    Выезд в гости к «Торпедо БелАЗ» в прошлом туре был неудачным — поражение со счетом 1:3. Эта была первая игра сезона для «Городеи», в котором было забито больше двух мячей.

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    Клуб находится на 12-й строчке в таблице, имея в своем активе 11 очков, как и предстоящий соперник.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 1.96, победа «Городеи» — 4.10, ничья — 3.35.

    В прошлом сезоне «Городея» выиграла оба очных поединка со счетом 1:0. Большого количества голов ждать не стоит. Велика вероятность, что судьбу встречи решит один забитый мяч. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2 голов за 2.08. 0

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    «Славия» Мозырь — «Городея». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата Беларуси 22 мая 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Городея». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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