«Шахтер» Солигорск — «Белшина». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Высшей лиги 22 мая 2020 года

В десятом туре Высшей лиги Белоруссии «Шахтер» в Солигорске примет на своем поле «Белшину». Игра пройдет 22 мая на стадионе «Строитель». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Белшина».

«Шахтер» Солигорск

Солигорский «Шахтер» продолжает преследовать тройку лидеров чемпионата. Команда Вернидуба имеет 15 очков и занимает 5 место в таблице.

Команда имеет неплохую серию. Она состоит из пяти матчей без поражений — 4 победы и одна ничья.

В чемпионате «горняки» выиграли у «Славии» в прошлом туре 2:0. Ранее была ничья с «Витебском» (0:0). Команда разгромила «Ислочь» 4:0 и на выезде обыграла «Динамо» Брест 0:2.

«Белшина»

«Белшина» плавает на дне таблицы. Гости имеют всего три пункта и для спасения команде нужно набирать как минимум 7 пунктов.

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«Белшина» не выиграла ни одной встречи в чемпионате, проиграв 6 игр и в трех сыграв вничью.

Прошлый тур для коллектива завершился ничьей с «Витебском» (1:1). Перед этим клуб потерпел три поражения подряд. Сначала было фиаско в матче со «Слуцком» (3:2), а после этого «Белшина» уступила «Ислочи» 2:1 и «Динамо» Брест 0:3.

Прогноз и ставки

«Шахтер» — явный фаворит этого матча. Команда рвется в тройку лучших, при этом имеет хорошую серию. Гости пока безнадежны. Они много пропускают и еще ни разу не выиграли.

1.25 и 12.5 — коэффициенты на победу одной и другой команды. Ничью букмекеры оценивают ниже, чем победу «Белшины» — 5.80.

От «Шахтера» не ждем ничего кроме победы, учитывая, что команда выиграла у соперника в четырех матчах подряд «всухую». Ставим на «фора 1 (-1.5)» за 1.77. 0