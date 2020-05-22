«Шахтер» Солигорск — «Белшина». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Высшей лиги 22 мая 2020 года

«Шахтер» Солигорск
Солигорский «Шахтер» продолжает преследовать тройку лидеров чемпионата. Команда Вернидуба имеет 15 очков и занимает 5 место в таблице.
Команда имеет неплохую серию. Она состоит из пяти матчей без поражений — 4 победы и одна ничья.
В чемпионате «горняки» выиграли у «Славии» в прошлом туре 2:0. Ранее была ничья с «Витебском» (0:0). Команда разгромила «Ислочь» 4:0 и на выезде обыграла «Динамо» Брест 0:2.
«Белшина»
«Белшина» плавает на дне таблицы. Гости имеют всего три пункта и для спасения команде нужно набирать как минимум 7 пунктов.
«Белшина» не выиграла ни одной встречи в чемпионате, проиграв 6 игр и в трех сыграв вничью.
Прошлый тур для коллектива завершился ничьей с «Витебском» (1:1). Перед этим клуб потерпел три поражения подряд. Сначала было фиаско в матче со «Слуцком» (3:2), а после этого «Белшина» уступила «Ислочи» 2:1 и «Динамо» Брест 0:3.
Прогноз и ставки
«Шахтер» — явный фаворит этого матча. Команда рвется в тройку лучших, при этом имеет хорошую серию. Гости пока безнадежны. Они много пропускают и еще ни разу не выиграли.
1.25 и 12.5 — коэффициенты на победу одной и другой команды. Ничью букмекеры оценивают ниже, чем победу «Белшины» — 5.80.
От «Шахтера» не ждем ничего кроме победы, учитывая, что команда выиграла у соперника в четырех матчах подряд «всухую». Ставим на «фора 1 (-1.5)» за 1.77. 0