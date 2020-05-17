«Университет Мин Чуан» — «Тайбэй Татун». Прогноз и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая, «Университет Мин Чуан» на своем поле примет «Тайбэй Татун» в рамках шестого тура чемпионата Тайваня. Встреча, которая пройдет на университетской арене, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Тайбэй Татун».

«Университет Мин Чуан»

«Университет Мин Чуан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Тайваня, имея на своем счету 4 очка.

Команда Као Йонга начала сезон с поражений от «Тайвань Стил» (2:4), «Тайпауэр» (0:2) и «Хан Юэнь» (0:1), а также с ничьей против «Университета Тайваня» (2:2).

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И лишь в пятом туре «Университет Мин Чуан» разгромил «Ред Лайонс» (6:0), который, впрочем, является явным аутсайдером первенства.

«Тайбэй Татун»

«Тайбэй Татун» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Тайваня с 8 набранными очками.

«Драконы» в первом туре национального первенства потерпели поражение от «Тайпауэр» (2:3).

Зато после этого они обыграли «Ред Лайонс» (4:0) и «Университет Тайваня» (5:1) и разошлись миром с «Тайчуном» (2:2) и «Хан Юэнь» (2:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тайбэй Татун» — 1.07, победа «Университета Мин Чуан» — 14.00, ничья — 10.00.

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Команды являются соседями по турнирной таблице, но шансы на успех действительно выше у «драконов», которые являются действующими чемпионами и проиграли всего одну встречу.

Ожидаем, что поначалу «студенты» еще будут сопротивляться, но во втором тайме действующий чемпион точно возьмет свое. Наш прогноз — «второй тайм результативнее первого» за 1.86. 0