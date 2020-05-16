Кто выиграет Бундеслигу? Прогноз (к. 1.22) и ставки на заключительную часть чемпионата Германии по футболу сезона 2019/2020

Не за горами продолжение чемпионата Германии после карантина. До конца сезона осталось 9 туров, а вопрос о чемпионстве все еще не решен. Мы хотели бы рассмотреть основных претендентов на титул, а также выбрать самого достойного кандидата на данный момент. Об этом в нашем обзоре. Прогноз на Кто выиграет Бундеслигу.

«Бавария»

«Бавария» — самый титулованный клуб Германии. Последние семь лет команда никому не отдает Салатницу и в этом сезоне подопечные Флика по-прежнему очень близки к продолжению своей самой длинной чемпионской серии.

«Баварцы» набрали 55 очков после 25 туров. До перерыва они выиграли 4 матча подряд, а их беспроигрышная серия составляет 10 поединков.

Самым главным оружием команды является результативность — «мюнхенцы» забили больше всех. На их счету 73 гола, треть которых забил поляк Левандовски.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» — очень достойный соперник «Баварии», но клубу уже который год не везет. «Шмелям» постоянно чего-то не хватает — то ли стабильности, то ли надежности в обороне.

«Желтые» имеют сильную атаку. Именно она тянет их вперед и благодаря этому клуб занимает второе место, набрав 51 очко.

В прошлом году «дортмундцам» не хватило трех пунктов, чтобы обойти «Баварию» и стать чемпионом. Последний титул команда брала в сезоне 2011/2012 под руководством Юргена Клоппа.

«Боруссия» Д не сильно отстает от показателей «баварцев». У нее 68 забитых мячей и 4-матчевая победная серия, правда, на две победы меньше, чем у оппонента.

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» с каждым сезоном прибавляет все сильнее. Команде удается показывать стабильный футбол, что позволило в этом сезоне дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, да еще из чемпионской гонки не вылететь.

«Быки» очень сбалансированы в плане атаки и обороны. Так что оставшуюся дистанцию чемпионата они способны пройти максимально эффективно. Тем более мотивация у подопечных Нагельсманна наверняка зашкаливает, поскольку «Лейпциг» ни разу не выигрывал в чемпионате.

Лучшим результатом коллектива являются серебряные медали в сезоне 2016/2017. И это сразу же после выхода из Бундеслиги 2.

«Лейпциг» до сих пор меньше всех проигрывает в чемпионате. За 25 туров клуб уступил только три раза. При этом «Лейпциг» уже провел очные матчи с «Баварией», но у команды осталась одна встреча с «Боруссией» Д. В трех встречах с главными конкурентами «бело-красные» ни разу не проиграли.

«Боруссия» Менхенгладбах

Для команды Марко Розе этот сезон будет удачным, если она квалифицируется в Лигу чемпионов. Для этого нужно удержаться на четвертой позиции. Сейчас «пони» там и находятся с 49 баллами в активе.

Все прогнозы на Бундеслигу

Вряд ли «менхенгладбахцы» стремятся к титулу. Стоит смотреть правде в глаза. Клуб значительно уступает своим оппонентам в топ-4.

«Дортмундцам» «Боруссия» М уступила дважды, и у «Лейпцига» выиграть не удалось. А вот «Бавария» уже однажды не прошла «Гладбах». Но вряд ли это как-то доказывает, что «черно-бело-зеленые» смогут взять Салатницу.

«Байер» Леверкузен

Для «Байера» чемпионский титул тоже не является целью, поскольку главной проблемой команды сейчас является попадание в Лигу чемпионов. «Фармацевты» отстают от «Боруссии» М на два пункта, а уже в 23 мая «красно-черные» получат шанс обогнать оппонентов из Менхенладбаха.

Календарь и таблица Бундеслиги

Важно отметить, что во второй половине сезона «Байер» сильно прибавил. С учетом кубковых встреч, команда провела 13 матчей после новогодних каникул. В 11 встречах «леверкузенцы» одержали победу, уступив лишь один раз.

Если запал «львов» не угас после карантина, то при таком раскладе команда вполне может побороться за медали Бундеслиги. Но, конечно же, золото достать будет очень сложно или даже нереально.

Прогноз и ставки на победителя Бундеслиги 2019/2020

У букмекеров главным фаворитом является «Бавария», на победу которой они предлагают коэффициент 1.22. Более высокие котировки дают на «дортмундцев». Вероятность их победы оценивают коэффициентом 6.50.

«Лейпциг» тоже не списывают со счетов и предлагают на победу «быков» 10.0. По мнению контор, для «Боруссии» М и «Байера» чемпионство — невыполнимая задача. Здесь стоят коэффициенты 98.0 и 155.0 соответственно.

Непонятно, в каких кондициях находятся команды после карантина. У «Баварии» и «Боруссии» Д есть несколько достаточно весомых кадровых потерь, но благодаря карантину у клубов было время поставить на ноги своих основных исполнителей.

Мы считаем, что «Бавария» и в этом году не отдаст титул, продолжив свою чемпионскую серию. У «Лейпцига» есть хорошие шансы на серебро. Все решит очная встреча с «дортмундцами». 0