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    «НСИ Рунавик» много не забьет «ТБ Тверойри»?

    «НСИ Рунавик» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

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    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ТБ Тверойри»
    Клеминт Ольсен — лучший бомбардир прошлого сезона
    В субботу, 9 мая, «НСИ Рунавик» в стартовом поединке сезона-2020 чемпионата Фарерских островов по футболу дома сыграет с «ТБ Тверойри». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ТБ Тверойри».

    «НСИ Рунавик»

    «НСИ Рунавик», который может похвастаться только одним чемпионским титулом, завоеванным еще в 2007 году, в прошлом чемпионате был третьим, отстав от победителя на девять очков.

    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» добыли 18 викторий в 27 поединках, трижды они сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых-пропущенных — 65:31.

    В 14 домашних играх прошедшего первенства «пчелы» выиграли в десяти из них, один матч они свели закончили мировым исходом и трижды были повержены, забили 30, пропустили — 14.

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    • Стоит отметить, что у «НСИ Рунавик» на данный момент 11-матчевая бескомпромиссная серия. В последний раз они играли вничью еще прошлым летом.

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» — старейший футбольный клуб на Фарерских островах, основанный еще в 1892 году. За всю историю существования клуб из юга архипелага добыл семь чемпионских титулов, но в последний раз это случилось еще в 1987 году.

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    После возвращение в элиту в 2015 году, «черно-белые» чередуют седьмое место с восьмым. В прошлом году они как раз заняли восьмую позицию, опередив девятую строку всего лишь на один балл, забили 20, пропустили — 57.

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    Гостевые поединке не особо хорошо даются коллективу. За весь минувший чемпионат он смог выиграть лишь одну игру, трижды сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей — 11:38.

    Отметим, что прошедшее первенство «ТБ Тверойри» заканчивал 7-матчевой проигрышной серией.

    За последние два сезона НСИ всегда обыгрывал ТБ, в трех случаях победив с разницей в три-четыре мяча.

    Прогноз и ставки

    «ТБ Тверойри» значительно перетряхнул свой состав зимой, поэтому вполне возможно, что очень много не пропустит от «НСИ Рунавика». Наши прогноз и ставка: ТМ 5,0. 0

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    «НСИ Рунавик» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ТБ Тверойри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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