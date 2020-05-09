«ХБ Торсхавн» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

9 мая в первом туре первенства Фарерских островов по футболу «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» примет «ЭБ/Стреймур». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «ЭБ/Стреймур».

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» — самый титулованный клуб Фарерских островов. На счету столичного клуба 23 чемпионских титула и 27 побед в национальном кубке.

В сезоне-2019 «красно-черные» выступили неудачно, заняв лишь четвертое место, отстав от победителя аж на 15 зачетных пунктов. Всего в 27 матчах они добыли 15 викторий, шесть раз проиграли и столько же матчей свели вничью, разница мячей — 62:28.

В 14 домашних встречах прошедшего чемпионата ХБ добыл десять выигрышных результатов при двух мировых исходах и двух поражениях, забил 38 мячей, пропустил — 16.

Коллектив из столицы Фарер уже успел в этом годы сыграть одну официальную игру. 3 марта он проиграл по пенальти в Суперкубке страны действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» за всю свою историю существования смог добыт два чемпионских титула. Последний раз клуб из поселка Айи завоевал золотые медали в 2012 году.

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Затем дела у команды пошли на спад и в сезоне-2015 она покинула Высшую лигу, правда, через год вернулась обратно, и с тех пор ведет только борьбу за выживание.

Прошлое первенство «черно-синие» завершили на предпоследней девятой позиции, но из-за того, что в первой лиги первые три места заняли дубли, то они смогли сохранить прописку в элите.

В 27 играх прошлого первенства «ЭБ/Стреймур» добыл лишь пять викторий, трижды сыграл вничью и 19 встреч проиграл, разница мячей — 25:63. В 14 гостевых играх команда добыла три победы при двух мировых и девяти фиаско.

В минувшем сезоне ХБ выиграл все три игры (6:4, 3:0 и 1:0), в позапрошлом также было три выигрыша столичного коллектива (3:0, 1:0 и 1:0), а в 2017 году трижды побеждал «Стреймур» (3:2, 2:1 и 1:0).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «ХБ Торсхавн» — 1.08, победа «ЭБ/Стреймур» — 15.00, ничья — 9.00.

«ХБ Торсхавн» выиграл у своего предстоящего противника «всухую» пять игр из последних шести. Вполне возможно, что «красно-черные» вновь победят и не пропустят. Наш прогноз и ставка: «ХБ Торсхавн» победит и не пропустит. 0