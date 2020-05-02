«Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 2 мая 2020 года

2 мая состоится матч седьмого тура белорусской Высшей лиги, в котором «Динамо» Минск встретится со «Слуцком». Место встречи — «Динамо». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Минск — Слуцк.

«Динамо» Минск

По итогам шести туров минское «Динамо» находится чуть ниже экватора турнирной таблицы — на 9 строчке с 9 очками в активе. Сейчас команда идет в чемпионате на 2-матчевой серии побед.

Вообще «динамики» выиграли в трех из четырех поединков Высшей лиги. Единственное поражение за этот период коллективу нанесла «Городея» (1:0).

Из побед стоит отметить два одинаковых результата в матчах с «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом». Встречи закончились со счетом 2:0. В прошлом туре хозяева победили «Смолевичи», выиграв 1:3.

Добавим, что в 4 из 5 матчей команды в турнире забивалось больше одного мяча. Также примечательно, что у «Динамо» не было ни одной ничьей в этом сезоне Высшей лиги.

Слуцк

«Слуцку» удалось выбраться на вершину турнирной таблицы, набрав 13 пунктов. Команда не проигрывает на протяжении четырех туров — 3 победы и одна ничья. При этом гости имеют лучший показатель забитых мячей (12).

После поражения от «Динамо» из Бреста коллектив выиграл у «Ислочи» со счетом 2:3. После этого «бело-синие» расписали ничью с «Витебском» (1:1) и победили в матче с «Шахтером» (1:2).

Прошлый тур прошел для гостей результативно. Там они выиграли в домашнем матче у «Белшини» с результатом 3:2.

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«Слуцк» выиграл все два выездных матча этого сезона в Высшей лиге.

Прогноз и ставки

Чаще всего в противостояниях этих двух команд забивают по два гола. В двух из трех игр сильнее был «Слуцк», выиграв на своем поле. В прошлый раз «Динамо» у себя дома обыграло «бело-синих» 2:1.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на эту игру: 1.66 на победу хозяев, 5.22 на победу гостей и 3.84 на ничью.

Оба клуба сейчас показывают хорошие результаты. При этом «динамикам» очень сильно нужны очки, чтобы подняться по турнирной таблице. На своем поле минский коллектив традиционно хорошо играет против «Слуцка», так что считаем, что первые точно не проиграют. Наши прогноз и ставки — победа 1 и ТБ 1.5 за 1.94. 0