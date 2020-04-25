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    Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?

    «Городея» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.09) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 25 апреля 2020 года

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    В 6-м туре чемпионата Белоруссии «Городея» на своем поле примет борисовский БАТЭ . Матч пройдет 25 апреля на стадионе «Городея». Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Городея» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Апреля 2020 года
    Городея
  • Городея
    •  Городея 17:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Городея»

    «Городея» в прошлом сезоне стала седьмой в Белоруссии, установив свой личный рекорд в первенстве. В 30 поединках команда набрала 44 очка (12 побед и 10 поражений) при разнице мячей 31-29.

    В межсезонье «желто-красные» проиграли две товарищеские встречи из девяти, четыре поединка выиграли. Отметим поражение от «Минска» (1:3), ничью с «Тамбовом» (0:0) и победу над «Пюником» (2:0).

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    Чемпионат «Городея» начала с двух поражений подряд, на выезде проиграв со счетом 0:1 «Витебску», а затем дома уступив 0:2 «Шахтеру» из Солигорска.

    Затем «сахарники» взяли 6 очков в двух матчах подряд, на выезде с минимальным счетом обыграв «Белшину» (0:1) и победив в домашней встрече с минским «Динамо» (1:0).

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  • 21/04/2020

    • В последнем матче «Городея» на выезде одолела «Энергетик-БГУ» (1:0) и с 9 очками занимает 4 место. Разница мячей 3-3.

    БАТЭ

    Борисовский клуб в прошлом сезоне впервые за много лет не сумел стать чемпионом страны, уступив золото брестскому «Динамо» и финишровав вторым с 70 очками и разницей мячей 61-21.

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  • Вчера

    • Клуб из Борисова начал сезон с матчей 1/8 финала Кубка Белоруссии. Команде удалось выйти в четвертьфинал, обыграв минское «Динамо» по итогам двух встреч (2:1 и 3:2).

    На старте чемпионата борисовчане впервые в истории потерпели два поражения подряд, проиграв на выезде «Энергетику-БГУ» (1:2) и мозырьской «Славии» (1:2).

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    В 3-м туре борисовский клуб на своем поле одолел брестский «Рух» (1:0), а затем снова проиграл на выезде «Славии» (0:1), на этот раз в первом матче 1/4 финала Кубка Белоруссии.

    В последних матчах БАТЭ в гостях разгромил «Минск» (3:0) и на своем поле сыграл вничью с лидирующим «Торпедо-БелАЗом» (0:0)

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    После 5 туров БАТЭ с 7 очками и разницей мячей 6-5 занимает 8 место в таблице чемпионата Белоруссии.

    В прошлом сезоне борисовчане проиграли «Городее» на выезде 0:1, но победили дома 2:1.


    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа БАТЭ — 1.60, победа «Городеи» — 6.00, ничья — 3.60.

    БАТЭ в этом сезоне теряет много очков, потеряли их борисовчане в прошлом сезоне и в Городее. Прогнозируем, что и в этом сезоне увезти победу не удастся.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,56 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0

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