КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Филиппе Коутиньо Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»? Симоне Индзаги«Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство Зинедин ЗиданКарантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
  • 21:53
    • РПЛ может быть доиграна в четырех городах
  • 21:37
    • Овечкин собирается играть за сборную России, пока есть здоровье
  • 19:33
    • УЕФА установил 31 июля крайним сроком завершения национальных чемпионатов
  • 16:32
    • Госкорпорация ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА
  • 19:16
    • Хавбек «Зенита» перейдет в «Рубин»
  • 18:22
    • Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA
  • 17:34
    • Семак ждет возвращения Кокорина в «Зенит»
    Все новости спорта

    Наберет ли «Истаравшан» первые очки в сезоне?

    «Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 25 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана Прогнозы на Футбол Таджикистана
    Прогноз на «Файзканд» — «Истаравшан»
    Футболист «Истаравшана»
    В субботу, 25 апреля, «Файзканд» на своем поле примет «Истаравшан» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Хулбуке, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Файзканд» — «Истаравшан».

    «Файзканд»

    «Файзканд» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе, где занял второе место и добился повышения в классе.

    Команде из Хулбука удалось хорошо стартовать в высшей лиге, ведь в первом туре она сыграла вничью с «Локомотивом Памиром» (2:2), а во втором обыграла «Регар-ТадАЗ» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    В своем последнем матче «Файзканд» голов не забил, но и не пропустил, поделив очки с «Душанбе 83» (0:0).

    «Истаравшан»

    Футболисты «Истаравшана» заняли пятое место в чемпионате Таджикистана по итогам прошлого сезона, не пробившись в азиатские кубки.

    В текущем же сезоне «северные тигры» выступают еще хуже, ведь потерпели три поражения в трех сыгранных матчах.

  • Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
  • Мадридцы уже планируют новые трансферы, которые должны помочь команде вернуться на прежний уровень
  • Вчера

    • «Истаравшан» поочередно уступил «Хатлону» (1:2), «Куктошу» (0:3) и «Регар-ТадАЗу» (1:4).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Файзканда» — 1.95, победа «Истаравшана» — 3.60, ничья — 3.30.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Согласимся с их мнением, поскольку коллектив из Хулбука будет иметь преимущество родного поля, да и в целом его выступления в этом сезоне внушают оптимизм.

    «Северные тигры» сейчас явно не в форме, поэтому без лишних сомнений мы делаем прогноз на победу «Файзканда».

    Что касается голов, то вряд ли их будет слишком много. Ожидаем от гостей более осторожной игры, что негативно скажется на результативности. Еще один вариант для ставки — «тотал голов меньше 3» за 1.74. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Идрисса Гейе
  • Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичка
    • 04:20 21/04/2020     Жозе Моуринью оформил с «Интером» требл
  • Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубов
    • 18:22 20/04/2020     Фанаты «Атлетико»
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
    • 23:40 21/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 25 апреля 2020 года. Прогноз на «Файзканд» — «Истаравшан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    Алессандро Дель Пьеро Футбол Куда с ними тягаться, когда за них Дель Пьеро? Об ответке в 1/2 ЛЧ между «Монако» и «Юве» в 1998-мВ полуфинальной паре «Монако» — «Ювентус» была масса интересностей, о которых можно вспомнить во время футбольной паузы Вчера в 14:540
  • 07:32
    • УЕФА может отменить систему VAR для оставшихся матчей еврокубков
  • 07:15
    • В Швейцарии могут в мае возобновить чемпионат
  • 07:00
    • О’Нил покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии
    Харри Кейн Футбол Должен ли Кейн покидать «Тоттенхэм»?Каким будет будущее форварда Вчера в 06:120
  • Экспресс дня

  • Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?
  • 1.50
    •
  • 22:52
    • Уилшир восстановился после серьезной травмы
  • 22:35
    • Российский боксер не исключил возможность получения канадского гражданства
  • 22:18
    • Футболисты «Уотфорда» согласились на отсрочку выплат зарплаты
    Фанаты «Атлетико» Футбол «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавирусаКоманды провели матч в Ливерпуле всего за несколько дней до введения карантина 21/04/2020 в 23:400
  • 16:58
    • Гинер: ЦСКА вернет лидирующие позиции в российском футболе
  • 15:57
    • Карпин: Доиграть чемпионат — логично
  • 14:57
    • Кучук возглавил минское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие