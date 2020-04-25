«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 25 апреля 2020 года

В субботу, 25 апреля, «Файзканд» на своем поле примет «Истаравшан» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Хулбуке, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Файзканд» — «Истаравшан».

«Файзканд»

«Файзканд» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе, где занял второе место и добился повышения в классе.

Команде из Хулбука удалось хорошо стартовать в высшей лиге, ведь в первом туре она сыграла вничью с «Локомотивом Памиром» (2:2), а во втором обыграла «Регар-ТадАЗ» (3:2).

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В своем последнем матче «Файзканд» голов не забил, но и не пропустил, поделив очки с «Душанбе 83» (0:0).

«Истаравшан»

Футболисты «Истаравшана» заняли пятое место в чемпионате Таджикистана по итогам прошлого сезона, не пробившись в азиатские кубки.

В текущем же сезоне «северные тигры» выступают еще хуже, ведь потерпели три поражения в трех сыгранных матчах.

«Истаравшан» поочередно уступил «Хатлону» (1:2), «Куктошу» (0:3) и «Регар-ТадАЗу» (1:4).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Файзканда» — 1.95, победа «Истаравшана» — 3.60, ничья — 3.30.

Согласимся с их мнением, поскольку коллектив из Хулбука будет иметь преимущество родного поля, да и в целом его выступления в этом сезоне внушают оптимизм.

«Северные тигры» сейчас явно не в форме, поэтому без лишних сомнений мы делаем прогноз на победу «Файзканда».

Что касается голов, то вряд ли их будет слишком много. Ожидаем от гостей более осторожной игры, что негативно скажется на результативности. Еще один вариант для ставки — «тотал голов меньше 3» за 1.74. 0