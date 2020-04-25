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    «Динамо» Брест — «Шахтер»: забьют ли гости?

    «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск
    «Динамо» Брест
    В субботу, 25 апреля, в рамках шестого тура чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» на своей арене примет солигорский «Шахтер». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Апреля 2020 года
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    «Динамо» Брест

    «Динамо», выигравшее минувшее белорусское первенство, в этом сезоне пока не может найти свою игру. После пяти туров клуб из Бреста идет только десятым, имея на своем счету семь пунктов.

    В минувшем туре чемпионата страны «южане» на выезде оказались слабее «Витебска» (0:1), а перед эти смогли выиграть две игры, где она пришлась на игру первенства, а другая — на Кубок.

    В чемпионате «сине-белые» в родных стенах переиграли «Ислочь» со счетом 3:1, а в первом матче 1/2 финала кубкового соревнования дома одолели 2:0 предстоящего противника.

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    • Всего на своей территории в текущем сезоне «Динамо» провело пять встреч во всех турнирах, в которых были одержаны две виктории, две ничьи и одно поражения, разница мячей — 7:4.

    «Шахтер» Солигорск

    Бронзовый призер прошлого чемпионата Белоруссии в текущем первенстве с пятью набранными пунктами находится ближе к зоне вылета, на 13 строке.

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  • 22/04/2020

    • На данный момент у «горняков» 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где они дважды уступили и столько же игр закончили мировыми исходами.

    Поделили очки в первенстве с «Неманом» дома и «Смолевичами» в гостях (по 0:0), потерпели фиаско в чемпионате от «Слуцка» (1:2) на родной арене, а также проиграли в на выезде предстоящему оппоненту в Кубке (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен в этом сезоне солигорцы уступили лишь раз в четырех случаях, раз сыграли вничью и две встречи выиграли, разница мячей — 3:2.

    В текущем сезоне эти коллективы уже играли между собой дважды. Обе игры выиграло «Динамо» (по 2:0), в минувшем чемпионате они дважды сыграли вничью (1:1 и 0:0).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Шахтера» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.40.

    Прогнозируем, что в третьей игре сезона этих коллективов, «горняки» наконец-то смогут распечатать ворота клуба из Бреста. Наши прогноз и ставка — «Шахтер» забьет: да. 0

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    «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 апреля 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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