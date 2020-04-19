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    «Худжанд» — фаворит, но пропустить может

    «Куктош» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Высшей лиги 19 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана Прогнозы на Футбол Таджикистана
    Прогноз на «Куктош» — «Худжанд»
    Никола Лазаревич
    19 апреля состоится третий тур Высшей лиги чемпионата Таджикистана. В матче сойдутся «Куктош» и «Худжанд». Начало встречи в 14:00 по мск. Прогноз на «Куктош» — «Худжанд».

    «Куктош»

    По итогам двух туров «Куктош» приблизился к еврокубковой зоне, набрав 4 очка. Сейчас команда занимает 4 позицию и имеет хорошие шансы на то, чтобы подняться выше.

    В прошлом туре хозяева разгромили на выезде «Истаравшан» со счетом 0:3. Напомним, что чемпионат коллектив начал нулевой ничьей в игре против «Регар-ТадАЗ».

    Таким образом, за два тура у «Куктоша» ни одного пропущенного мяча. Это лучший результат в чемпионате наравне с чемпионом Таджикистана «Истиклолом».

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    Также отметим, что клуб продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длится уже 5 матчей — 3 победы и одна ничья.

    «Худжанд»

    Команда находится ниже соперника, хоть и считается сильнее. Сейчас у «Худжанда» 3 очка и в случае победу гостям удастся значительно повысить свой рейтинг.

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    • «Худжанд» стартовал с победы, обыграв на выезде ЦСКА Памир Душанбе со счетом 1:3. После этого коллектив проиграл у себя дома «Хатлону» со счетом 2:3.

    Напомним, что перед стартом чемпионата «Худжанд» играл за Суперкубок Таджикистана с «Истиклолом», где уступил 2:1.

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    • Говоря о Высшей лиге, стоит добавить, что гости проиграли 3 из 4 последних поединков в этом турнире.

    Прогноз

    По задумке букмекеров, фаворитом являются гости. На их победу дается коэффициент 1.41, а вот на победу «Куктоша» предлагают 5.70. Ничейный исход оценивают в 4.40.

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    «Худжанд» побеждал во всех шести очных встречах, которые были не так давно — в 2018 и 2019 году. Последние результаты — это 0:2 и 2:3 в пользу вторых.

    Гости пропустили 4 мяча в двух матчах сезона, так что вряд ли они смогут уйти с поля сухими. Вероятнее всего, что оба коллектива смогут отличиться голами. Наш прогноз — обе забьют за 1.75. 0

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