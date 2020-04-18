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    Одержит ли «Регар-ТадАЗ» первую победу в сезоне?

    «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 18 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан»
    «Регар-ТадАЗ»
    В субботу, 18 апреля, в третьем туре чемпионата Таджикистана по футболу «Регар-ТадАЗ» на своем поле сыграет «Истаравшаном». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан».
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 18 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.80
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    «Регар-ТадАЗ»

    Коллектив из Турсунзаде в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата, набрав в 21 поединке 30 очков, отстав на 21 балл от победителя.

    «Регар-ТадАЗ» за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл, разница мячей составила 31:30.

    В стартовом матче текущего чемпионата Таджикистана «металлурги» на выезде расписали мировую с «Куктошем» (0:0), а в следующем туре уступили в гостях новичку «Фаизканду» со счетом 2:3.

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    • С одним набранным баллом «Регар-ТадАЗ» после двух туров находится на седьмой строке среди десяти коллективов.

    «Истаравшан»

    «Истаравшан» завершил минувший чемпионат Таджикистана на пятой позиции среди восьми участников, отстав на три пункта от своего предстоящего противника.

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    • В прошлом первенстве победить удалось в восьми встречах, еще три игры было завершено ничейными результатами и десять матчей команда проиграла, разница мячей составила 24:32.

    Обе встречи текущего розыгрыша «львы» проиграли. Сперва они в гостях уступили «Хатлону» со счетом 1:2, а потом были дома разгромлены «Куктошем» (0:3). Причиной столь крупного фиаско в этой игре стало ранее удаление у «Истаравшана».

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    Без набранных пунктов и с разницей мячей 1:5 истаравшанцы находятся на предпоследнем, девятом месте, в турнирной таблице чемпионата Таджикистана.

    В минувшем сезоне эти команды играли между собой трижды. На поле «Регар-ТадАЗ» раз победили хозяева (5:2) и раз была ничья (0:0), «Истаравшан» дома взял реванш — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Регар-ТадАЗ» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Истаравшана» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.70.

    Оба коллектива провалили старт сезона, но так как матч пройдет на Турсунзаде, больше шансов на успех у хозяев. Наши прогноз и ставка: «Регар-ТадАЗ» победит и матч будет результативным. 0

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    «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 18 апреля 2020 года. Прогноз на «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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