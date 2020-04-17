«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Высшей лиги 17 апреля 2020 года

В 5 туре чемпионата Белоруссии состоится поединок между «Белшиной» и «Смолевичами». Команды сыграют 17 апреля. Начало матча в 17:30 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Смолевичи».

«Белшина»

«Красно-черные» являются последней командой турнира, поскольку четырех турах чемпионата она набрала один бал, а это худший результат. При этом матч со «Смолевичами» является отличным шансом подняться в рейтинге.

«Динамо» Минск находится в двух очках, поэтому при удачном стечении обстоятельств хозяева могут покинуть зону вылета.

В прошлом туре «Белшина» прервала свою 3-матчевую серию поражений миром с «Неманом» (1:1). Ранее команда проиграла «Городее» и «Торпедо-БелАЗу» с одинаковым результатом 1:0. Также со счетом 1:3 подопечные Эдуарда Градобоева уступили «Минску».

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Отметим, что «Белшина» забила дома только один мяч в двух играх, пропустив при этом четыре раза.

«Смолевичи»

«Смолевичи» находятся в одном пункте от соперника и занимают предпоследнее 15 место. Гости могут замахнуться даже на 13 место, поскольку «Рух» имеет на два очка больше (4).

«Смольные» дважды сыграли вничью и дважды уступили. На старте чемпионата они расписали мировую с «Динамо» Брест (1:1). Это был первый и пока что единственный забитый мяч команды в чемпионате этого сезона.

После ничьей коллектив дважды проиграл с одинаковым счетом 1:0 «Ислочи» и «Витебску». В прошлый раз «Смолевичи» смогли добиться нулевой с «Шахтером».

Прогноз и ставки

Коэффициенты на команды довольно высокие. 2.39 букмекеры дают на «Белшину», а 3.40 предлагают на «Смолевичи». Вероятность ничьей в матче оценивается цифрой 2.95.

Последний поединок между соперникам завершился ничьей 1:1. До этого «Смолевичи» выиграли на выезде 0:2, а «Белшина» — дома 1:0. При этом четыре игры подряд забивается не более двух голов.

Прогноз: рекомендуем поставить в этом случае на то, что «Белшина» выиграет в один мяч или будет ничья. Коэффициент составляет 1.73. 0