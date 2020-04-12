КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У Месси конфликт с руководством «Барселоны» «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода ПаулиньоМагия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в Китай Каспер ШмейхельКоманда сезона АПЛ от Sky Sports. Шмейхель вытеснил Алиссона, Хименес сильнее Фирмино
  • 21:41
    • «Реал» интересуется Упамекано
  • 17:18
    • «Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента
  • 16:34
    • «Сочи» договорился с футболистами о снижении зарплат на 50 процентов
  • 16:23
    • Нойер хочет зарабатывать в «Баварии» больше 20 миллионов евро в год
  • 14:24
    • Футболисты «Локомотива» пошли на сокращение зарплат
  • 14:16
    • Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца
  • 14:06
    • СБР подтвердил рекомендацию Польховского на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Одержат ли «Смолевичи» первую победу в сезоне?

    «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на чемпионат Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз на «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск
    «Смолевичи» — «Шахтер»
    В воскресенье, 12 апреля, ФК «Смолевичи» на своем поле примет солигорский «Шахтер» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Озёрный», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск.

    «Смолевичи»

    В прошлом году «Смолевичи» уверенно заняли 2 место в Первой Лиге и пошли на повышение. В 28 турах всего 15 пропущенных голов и 2 поражения при 19 победах и 60 забитых мячах.

    В межсезонье команда провела ряд контрольных матчей, по три раза проиграв и выиграв, и раз сыграв вничью — с брестским «Рухом» (0:0). Можно отметить победы над «Новосибирском» (2:1), «Оболонью» (2:1) и «Энергетиком-БГУ» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    В новом для себя сезоне «Смолевичи» стартовали бодро — они обыгрывали на выезде брестское «Динамо», но не смогли одержать победу, в итоге поделив очки с чемпионом — 1:1.

    Матч 2-го тура против «Ислочи» в гостях, должен был стать домашним для «Смолевичей», однако их стадион пока не прошел лицензирование. Команда проиграли 0:1, но смотрелась достойно — подвела реализация моментов.

  • Борьба Белоруссии с коронавирусом: сначала водка, затем футбол
  • Белорусский чемпионат — единственный в Европе, где проходят матчи
  • 27/03/2020

    • В 3-м туре «Смолевичи» на своем поле уступили «Витебску» со счетом 0:1, играя последние 35 минут матча в большинстве.

    После 3-х туров чемпионата Белоруссии «Смолевичи» идут на 15-м месте с 1 очком и разницей мячей 1-3.

    «Шахтер» Солигорск

    «Горняки» закончили прошлый сезон на 3-м месте, на 10 очков отстав от брестского «Динамо» и на 5 — от БАТЭ. Команда одержала 20 побед в 30 матчах при 5 поражениях и разнице мячей 59-21.

  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Кто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/04/2020

    • В межсезонье «Шахтер» провел 9 «Товарняков», одержав 6 побед и проиграв лишь польскому «Пясту» (0:1). Можно отметить победу над тульским «Арсеналом» (3:2), «Ахматом» (2:1) и украинским «Колосом» (1:0).

    Сезон горняки начали поражением в Суперкубке Белоруссии от бресткого «Динамо» (0:2), после чего вышли в полуфинал Кубка Белоруссии, разобравшись с «Торпедо-БелАЗ» (1:0 и 2:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В чемпионате подопечные Юрия Вернидуба начали с домашнего поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), пропустив единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

    Во втором туре «горняки» реабилитировались, обыграв в гостях «Городею» (2:0), а в третьем туре разошлись миром с «Неманом» (0:0).

    В последнем матче в рамках полуфинала Кубка «Шахтер» проиграл брестскому «Динамо» со счетом 0:2.

    Все футбольные трансферы

    После 3-х туров чемпионата Белоруссии «Шахтер» с 4 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 2:1.

    Команды встречались в 1/16 финала Кубка Белоруссии прошлым летом — «Шахтер» победил в гостях 2:0. В сезоне 2018 года «Шахтер» выиграл оба матча: со счетом 1:0 дома и 2:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    На победу «Смолевичей» букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «Шахтера» — 1,59.

    Несмотря на то, что «Шахтер» начал чемпионат не лучшим образом, можно с уверенностью сказать, что «Горняки» не проиграют сопернику.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,56 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — ФК Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Худжанд — Хатлон
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА Памир
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
    • 04:58 08/04/2020     Эден Азар
  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
    • 06:32 07/04/2020     Флик продлил контракт до 2023 года
  • Флик идет по стопам Гвардиолы
    • 04:01 05/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на чемпионат Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Радомир Антич Футбол Радомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»Реквием по легенде «Матрасников» 09/04/2020 в 07:030
  • 13:49
    • Санчо открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед»
  • 12:04
    • Стали известны подробности отмены турнира UFC 249
  • 22:02
    • «Барса» и «Ливерпуль» интересуются Диего Карлосом
    Уэйн Руни, «Дерби Каунти» Футбол Английская футбольная лига. Как планируют доигрывать сезон?Что ждет английские Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2? Вчера в 16:540
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 21:52
    • «Челси» готов продать Канте
  • 21:13
    • «Неман» и «Белшина» сыграли вничью
  • 20:59
    • Головин может перейти в европейский топ в любой момент, уверен Слуцкий
    Сборная Франции Футбол Как за считанные минуты проиграть Евро? В 2000–м году сборная Италии знала ответОбсуждаем игру Чемпионата Европы 2000-го года между Францией и Италией Вчера в 16:450
  • 20:51
    • Кормье, Юлин и Рукавишников продлили контракты с «Ак Барсом»
  • 20:33
    • Федотов рассказал о тренировках «Сочи» в режиме карантина
  • 20:17
    • Тарасов, Алексеев и Григорьев останутся в «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие