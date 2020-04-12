«Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на чемпионат Белоруссии по футболу 12 апреля 2020 года

В воскресенье, 12 апреля, ФК «Смолевичи» на своем поле примет солигорский «Шахтер» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Озёрный», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск.

«Смолевичи»

В прошлом году «Смолевичи» уверенно заняли 2 место в Первой Лиге и пошли на повышение. В 28 турах всего 15 пропущенных голов и 2 поражения при 19 победах и 60 забитых мячах.

В межсезонье команда провела ряд контрольных матчей, по три раза проиграв и выиграв, и раз сыграв вничью — с брестским «Рухом» (0:0). Можно отметить победы над «Новосибирском» (2:1), «Оболонью» (2:1) и «Энергетиком-БГУ» (2:0).

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В новом для себя сезоне «Смолевичи» стартовали бодро — они обыгрывали на выезде брестское «Динамо», но не смогли одержать победу, в итоге поделив очки с чемпионом — 1:1.

Матч 2-го тура против «Ислочи» в гостях, должен был стать домашним для «Смолевичей», однако их стадион пока не прошел лицензирование. Команда проиграли 0:1, но смотрелась достойно — подвела реализация моментов.

В 3-м туре «Смолевичи» на своем поле уступили «Витебску» со счетом 0:1, играя последние 35 минут матча в большинстве.

После 3-х туров чемпионата Белоруссии «Смолевичи» идут на 15-м месте с 1 очком и разницей мячей 1-3.

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» закончили прошлый сезон на 3-м месте, на 10 очков отстав от брестского «Динамо» и на 5 — от БАТЭ. Команда одержала 20 побед в 30 матчах при 5 поражениях и разнице мячей 59-21.

В межсезонье «Шахтер» провел 9 «Товарняков», одержав 6 побед и проиграв лишь польскому «Пясту» (0:1). Можно отметить победу над тульским «Арсеналом» (3:2), «Ахматом» (2:1) и украинским «Колосом» (1:0).

Сезон горняки начали поражением в Суперкубке Белоруссии от бресткого «Динамо» (0:2), после чего вышли в полуфинал Кубка Белоруссии, разобравшись с «Торпедо-БелАЗ» (1:0 и 2:0).

В чемпионате подопечные Юрия Вернидуба начали с домашнего поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), пропустив единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

Во втором туре «горняки» реабилитировались, обыграв в гостях «Городею» (2:0), а в третьем туре разошлись миром с «Неманом» (0:0).

В последнем матче в рамках полуфинала Кубка «Шахтер» проиграл брестскому «Динамо» со счетом 0:2.

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После 3-х туров чемпионата Белоруссии «Шахтер» с 4 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 2:1.

Команды встречались в 1/16 финала Кубка Белоруссии прошлым летом — «Шахтер» победил в гостях 2:0. В сезоне 2018 года «Шахтер» выиграл оба матча: со счетом 1:0 дома и 2:0 в гостях.

Прогноз и ставки

На победу «Смолевичей» букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат в основное время — 3,60, а на победу «Шахтера» — 1,59.

Несмотря на то, что «Шахтер» начал чемпионат не лучшим образом, можно с уверенностью сказать, что «Горняки» не проиграют сопернику.

Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,56 и «обе забьют — нет» за 1,55. 0