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    Сможет ли брестское «Динамо» впервые в сезоне обыграть «Ислочь»?

    «Динамо» Брест — Ислочь. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 12 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Брест — Ислочь
    Артем Милевский
    12 апреля на стадионе ОСК «Брестский» пройдет матч 4-го тура чемпионата Белоруссии между брестским «Динамо» и «Ислочью». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Брест — Ислочь.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Апреля 2020 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 19:00 Ислочь Ислочь
  • Минский район
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    «Динамо» Брест

    Для действующего чемпиона Белоруссии новый сезон начался с победы в матче за Суперкубок страны. Брестскому «Динамо» в поединке за трофей удалось обыграть солигорский «Шахтер».

    Далее «Динамо» удалось пройти в полуфинал Кубка Белоруссии. Обыграна была как раз «Ислочь», но лишь в серии пенальти. В двух встречах командам так и не удалось распечатать ворота, а в одиннадцатиметровых точнее была команда из Бреста — 5:3.

    Кроме того, брестский клуб провел полуфинальный матч Кубка против солигорского «Шахтера» и одержал победу со счетом 2:0.

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    • В трех матчах чемпионата «Динамо» по разу выиграло, сыграло вничью и уступило. Поражение было зафиксировано в матче против «Славии» Мозырь — 1:2.

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    В турнирной таблице «Динамо» с 4 набранными очками занимает пока лишь десятую строчку.

    «Ислочь»

    «Ислочь» в новом сезоне провела пять матчей — два в Кубке Белоруссии и три в чемпионате.

    В четвертьфинале Кубка «Ислочь» уступила брестскому «Динамо» только в серии пенальти. Два раза по 0:0 и 3:5 в одиннадцатиметровых.

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    В чемпионате «Ислочь» одержала две победы при одном поражении. С одинаковым счетом 1:0 были обыграны «Неман» и «Смолевичи», а затем команда проиграла «Слуцку» — 2:3.

    В турнирной таблице «Ислочь», набрав 6 очков, занимает шестое место.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Брест букмекеры дают коэффициент 1,81, на ничью — 3,88, а на победу «Ислочи» — 5,10.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Динамо» с коэффициентом 1,81. 0

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    «Динамо» Брест — Ислочь. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 12 апреля 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — Ислочь. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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