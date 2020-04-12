«Динамо» Брест — Ислочь. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 12 апреля 2020 года

12 апреля на стадионе ОСК «Брестский» пройдет матч 4-го тура чемпионата Белоруссии между брестским «Динамо» и «Ислочью». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Брест — Ислочь.

«Динамо» Брест

Для действующего чемпиона Белоруссии новый сезон начался с победы в матче за Суперкубок страны. Брестскому «Динамо» в поединке за трофей удалось обыграть солигорский «Шахтер».

Далее «Динамо» удалось пройти в полуфинал Кубка Белоруссии. Обыграна была как раз «Ислочь», но лишь в серии пенальти. В двух встречах командам так и не удалось распечатать ворота, а в одиннадцатиметровых точнее была команда из Бреста — 5:3.

Кроме того, брестский клуб провел полуфинальный матч Кубка против солигорского «Шахтера» и одержал победу со счетом 2:0.

В трех матчах чемпионата «Динамо» по разу выиграло, сыграло вничью и уступило. Поражение было зафиксировано в матче против «Славии» Мозырь — 1:2.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице «Динамо» с 4 набранными очками занимает пока лишь десятую строчку.

«Ислочь»

«Ислочь» в новом сезоне провела пять матчей — два в Кубке Белоруссии и три в чемпионате.

В четвертьфинале Кубка «Ислочь» уступила брестскому «Динамо» только в серии пенальти. Два раза по 0:0 и 3:5 в одиннадцатиметровых.

В чемпионате «Ислочь» одержала две победы при одном поражении. С одинаковым счетом 1:0 были обыграны «Неман» и «Смолевичи», а затем команда проиграла «Слуцку» — 2:3.

В турнирной таблице «Ислочь», набрав 6 очков, занимает шестое место.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Брест букмекеры дают коэффициент 1,81, на ничью — 3,88, а на победу «Ислочи» — 5,10.

Прогноз и ставка на матч — победа «Динамо» с коэффициентом 1,81. 0