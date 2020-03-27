«Рух» Брест — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 27 марта 2020 года

27 марта во втором туре высшей белорусской лиги брестский «Рух» на своем поле сыграет с «Энергетиком-БГУ». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Рух» Брест — «Энергетик-БГУ».

«Рух» Брест

Брестский «Рух», который начал свой самостоятельный путь лишь в 2016 году, за это время преодолел дистанцию от чемпионата области до сильнейшего белорусского дивизиона.

В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице первого дивизиона, а в поединках плей-офф в двухматчевом противостоянии одолела по пенальти «Дняпро».

В межсезонье клуб из Бреста, неплохо усиливший свой состав, провел десять контрольных встреч, выйдя победителями в половине из них. В последних двух спаррингах он переиграл украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

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Дебютная игра в вышке вышла удачной, в ней «Рух» на выезде смог одолеть минское «Динамо» (1:0), ставший четвертым в прошлом сезоне, забив единственный гол в первом тайме.

«Энергетик-БГУ»

В минувшем розыгрыше белорусской высшей лиги «Энергетик-БГУ» занял 12 место, опередив всего на три балла зону переходных матчей.

Отметим, что минчане за все первенство пропустили больше всех (66 голов), но и забить смогли немало — 52, что стало четвертом результатом лиги.

Перед стартом нового сезона команда провела ряд товарищеских матчей, в которых добилась четырех побед, три раза сыграла вничью и трижды проиграла.

В первом туре текущего чемпионата «энергетики» на своей арене довольно-таки неожиданно переиграли БАТЭ со счетом 3:1, забив еще в первом тайме дважды, а во второй половине обменявшись с оппонентом уколами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Энергетика-БГУ» предлагают — 2.60.

На викторию «Руха» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.80.

Вполне вероятно, что на кураже дебютант вышки снова добьется положительного результата, как минимум не проиграв. Наш прогноз и ставка на этот матч — 1Х. 0