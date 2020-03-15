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    «Нефтехимик» и «Химки» порадуют голами?

    «Нефтехимик» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 15 марта 2020 года

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Химки»
    Игроки «Химок»
    В воскресенье, 15 марта, в 27-м туре первенства первой российской лиги «Нефтехимик» на своем поле сыграет с «Химками». Начало игры — в 13:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Химки».

    «Нефтехимик»

    Перед стартом 27-го тура первенства первой российской лиги «Нефтехимик» с 47 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. От зоны плей-офф команда отстает на четыре балла.

    На прошлой неделе клуб из Нижнекамска сыграл в Волгограде 1:1 с «Ротором» в первом поединке ФНЛ после зимнего перерыва. Благодаря этому ничейному результату он продлил беспроигрышную серию до восьми матчей, где пять были победными.

    12 домашних встреч текущего первенства принесли команде пять викторий, столько же ничейных результатов и два поражения, разница забитых и пропущенных — 15:12.

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    • На зимних сборах «Нефтехимик» провел 13 матчей. Выиграть удалось только в четырех из них при пяти ничьих и четырех поражениях.

    «Химки»

    Химчане с 53 зачетными пунктами возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая второй «Ротор» по дополнительным показателям, а третье «Торпедо» — на один пункт.

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    «Красно-черные» в 2020 году провели уже два официальных матча, выиграв обе разгомно. На стадии 1/4 финала они в родных стенах крупно обыграли «торпедовцев» (5:1), а в первой игре чемпионата они одолели дома «Томь» (3:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Вне родных стен подмосковная команда пять викторий в 13 поединках, столько же встреч она свела вничью и три матча проиграла, разница мячей — 20:10.

    В межсезонье «Химки» стали победителями Кубка ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов» (7:0). Еще было две победы в других спаррингах и одно поражение.

    Игра первого круга принесла домашнюю победу «Химкам» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.50, победа «Нефтехимика» — 2.85, ничья — 2.90.

    Прогнозируем, что поединок этих команд, которые зачастую играют результативно, принесет голы в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Нефтехимик» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 15 марта 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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