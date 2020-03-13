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    «Реймс» не даст себя в обиду

    «Лион» — «Реймс». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги 1 13 марта 2020 года

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    Прогноз на «Лион» — «Реймс»
    Руди Гарсия
    13 марта «Лион» примет «Реймс» в рамках 29 тура Лиги 1. Поединок пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Лион» — «Реймс».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Лион»

    Команда занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1 с 40 очками. Хозяева проиграли в прошлом туре «Лиллю» 1:0, хотя до этого коллектив не знал поражений в чемпионате на протяжении трех поединков.

    До этого «львы» обыграли «Сент-Этьен» и «Метц» с одинаковым результатом 2:0. Также «Лион» провел матч в Кубке Франции. Там с треском команда пролетела, уступив ПСЖ с разгромным счетом 1:5.

    Домашнее поражение от ПСЖ стало первым за 9 последних поединков. До этого хозяева даже обыгрывали туринский «Ювентус» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Реймс»

    Гости выше на две строчки. У них 41 очков в активе и они близки к зоне еврокубков. От нее команду отделяют 8 пунктов.

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    • «Реймс» мало пропускает — меньше всех в турнире, то есть 21 мяч в 28 играх. В чемпионате у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия — две победы и две ничьи.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошлом туре «Реймс» обыграл «Брест» (1:0). Перед этим было две ничьи с «Монако» и «Сент-Этьеном» (1:1). Также была победа над «Ренном» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Последние две встречи между этими командами заканчивались ничьей 1:1. В трех матчах подряд забивалось не более двух голов.

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    1.91 и 4.60 предлагают на победу «Лиона» и «Реймса» соответственно. На ничью дают коэффициент 3.35.

    «Реймс» мало пропускает, поэтому предлагает сделать ставку на именно на это. Наш прогноз — ИТ 1 меньше 1.5 за 1.65. 0

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