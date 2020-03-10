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    В родных стенах «РБ Лейпциг» завершит начатое

    «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 10 марта 2020 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 10 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «РБ Лейпциг»

    Немецкая команда из Лейпцига сумела финишировать первой в Группе G, в которой играли «Лион», «Бенфика» и «Зенит». За 6 матчей этот коллектив завоевал 11 очков.

    4 февраля «РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, уступив в 1/8 финала «Айнтрахту» (1:3). А в следующем матче в рамках Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсмана сыграли вничью с «Баварией» (0:0).

    15 февраля «быки» дома разбили «Вердер» (3:0), а затем была первая встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой гости на «Тоттенхэм Хотспур» одолели «Тоттенхэм» (1:0).

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    22 февраля «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Шальке» в немецком первенстве (5:0), а двух матчах марта «быки» расписали мировую с «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0).

    «Тоттенхэм»

    За шесть поединков группового этапа Лиги чемпионов лондонский коллектив завоевал десять баллов, благодаря чему занял в квартете B второе место.

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    • На данном этапе сезона коллектив Жозе Моуринью испытывает проблемы с результатами. Последний раз «Тоттенхэм» выигрывал 16 февраля. Тогда в АПЛ лондонцы одолели «Астон Виллу» (3:2).

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  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.57) и ставки на победителя

    • 19 числа прошлого месяца «шпоры» в родных стенах влетели «РБ Лейпцигу» в первой плей-офф встрече на евроарене (0:1), а затем они уступили «Челси» в чемпионате (1:2).

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    1 марта «Тоттенхэм» в АПЛ оказался слабее «Вулверхэмптона» (2:3), а чуть позже «лилейно-белые» вылетели из Кубка Англии от «Норвича» в серии пенальти (1:1, 2:3). В 29 туре АПЛ «шпоры» разошлись миром с «Бернли» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Победа «РБ Лейпцига» оценивается в 1,57, ничья — в 4,58, а победа «Тоттенхэма» — в 5,80.

    У себя дома коллектив Юлиана Нагельсмана постарается надежно отыграть в обороне и увеличить преимущество над лондонцами. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,67. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче плей-офф Лиги чемпионов 10 марта 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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