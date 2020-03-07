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    Сможет ли «Шеффилд Юнайтед» не пропустить дома?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич»
    Теэму Пукки
    В 29 туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 7 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Шеффилд Юнайтед»

    В текущем сезоне АПЛ коллектив из Шеффилда демонстрирует хорошие результаты. За 27 матчей команда набрала 40 очков и заняла 8 строчку в таблице, отстав от еврокубковой зоны на два балла.

    Последний раз «Шеффилд Юнайтед» проигрывал кому-либо еще в январе. 21 числа подопечные Криса Уайлдера оказались слабее «Манчестер Сити» (0:1).

    С тех пор «клинки» больше никому не уступают. 25 января этот коллектив победил «Миллуол» в Кубке Англии (0:2), после чего в Премьер-лиге «Юнайтед» одержал верх над «Кристал Пэлас» (1:0).

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    Выиграл коллектив Криса Уайлдера и в поединке с «Борнмутом» (2:1), а 22 февраля «клинки» разошлись миром с «Брайтоном» (1:1). 3 марта «Шеффилд Юнайтед» в дополнительное время победил «Рединг» в рамках 1/8 финала Кубка страны (2:1).

    «Норвич»

    Команда из города Норидж находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 28 поединках АПЛ этот коллектив заработал всего 21 очко.

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    • Не так давно «Норвич» добыл важную победу над «Брайтоном» в Кубке страны. Обыграв хозяев на «Терф Мур» (2:1), подопечные Даниеля Фарке прошли в 1/8 финала.

    После этого матча «канарейки» расписали мировую с «Ньюкаслом» в английском первенстве (0:0). 15 февраля они минимально уступили «Ливерпулю» (0:1).

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    23 числа прошлого месяца «Норвич» крупно влетел «Вулверхэмптону» (0:3), а затем подопечные Фарке взяли верх над «Лестером» (1:0) и в серии пенальти победили «Тоттенхэм», выбив тех из Кубка (1:1, 3:2).

    Прогноз и ставки

    На победу «Шеффилда Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,69, на ничью — 3,78, а на победу «Норвича» — 5,85.

    Несмотря на турнирное положение, «Норвич» старается играть ярко и бьется с любым соперником до конца. Хозяевам грядущего поединка будет сложно сдержать «канареек». Наш прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,97. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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