«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч английской Премьер-лиги 7 марта 2020 года

В субботу, 7 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Бернли» будет принимать «Тоттенхэм». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Тоттенхэм».

«Бернли»

«Бордовые» находятся в середине таблицы с 38 очками на счету, занимая девятое место.

Что касается кадров, то Крис Вуд и Эшли Барнс имеют проблемы, но их успешно заменяют Матей Выдра и Джей Родригес.

В АПЛ команда не проигрывает уже шесть матчей подряд — четыре победы и две ничьи. Подопечные Шона Дайча выиграли у «Лестера» (2:1) и МЮ (0:2) на старте серии. Кроме этого, гости обыграли «Саутгемптон» (1:2) и «Борнмут» (3:0). Ничья была с «Арсеналом» (0:0).

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Единственной неудачей за этот период, которая не вписывается в рамки чемпионата, была в Кубке Англии. «Бернли» проиграл «Норвичу» 1:2.

В прошлом туре команда гостила у «Ньюкасла» и сыграла вничью 0:0. При этом «Бернли» ни разу не сумел попасть в створ ворот соперника.

«Тоттенхэм»

За 28 поединков английского первенства лондонская команда смогла заработать 40 очков, что позволяет ей сейчас занимать седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

25 января «Тоттенхэм» встретился с «Саутгемптоном» в рамках 1/16 финала Кубка страны. Однако, в поединке на «Сент-Мэри» победителя соперники не выявили (1:1).

После ничейного результата в Кубке подопечные Жозе Моуринью провели неплохую серию из нескольких побед. В АПЛ «шпоры» взяли верх над МЮ (2:0), а через три дня они выбили «святых» из Кубка Англии (2:0).

16 февраля «Тоттенхэм» переиграл «Астон Виллу» в чемпионате (3:2). В 1/8 финала Лиги чемпионов «шпоры» дома уступили «РБ Лейпцигу» (0:1). Поражением для «шпор» завершилась и встреча с «Челси» (1:2).

В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» — 2:3. Еще одним ударом для команды Моуринью стало поражение в серии пенальти против «Норвича» в переигровке пятого раунда Кубка Англии — 1:1, 2:3. На этом фоне лондонцы подходят к следующей игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры не смогли определить фаворита. Коэффициент на победу хозяев равен 2.75, тогда как успех гостей оценивается в 2.70, а ничья — в 3.25.

Впереди у «Тоттенхэма» выезд в Германию на ответный матч ЛЧ, но и в АПЛ проблем хватает. У команды продолжается серия без побед, которая составляет уже четыре поединка. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой 0 за 1.91. 0