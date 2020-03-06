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    Продолжит ли «Валенсия» борьбу за топ-4?

    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 марта 2020 года

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    Прогноз на «Алавес» — «Валенсия»
    Гонсалу Гедеш
    В пятницу, 6 марта, «Алавес» на своем поле примет «Валенсию» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 06 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Алавес»

    Футболисты «Алавеса» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 31 очко.

    «Славные» одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений в 26 сыгранных турах.

    В феврале подопечные Асьера Гарритано обыграли «Эйбар» (2:1) и «Атлетик» (2:1), разошлись миром с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также уступили «Мальорке» (0:1).

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    После травмы у «Алавеса» восстанавливается полузащитник Томас Пина.

    «Валенсия»

    «Валенсия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 41 баллом.

    На счету «летучих мышей» 11 побед, восемь ничьих и семь поражений в 26 проведенных встречах.

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    Команда Альберта Селадеса в феврале обыграла «Сельту» (1:0) и «Бетис» (2:1), поделила очки с «Атлетико» (2:2), а также крупно проиграла «Хетафе» (0:3) и «Реал Сосьедаду» (0:3).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также «Валенсия» оказалась на грани вылета из Лиги чемпионов, уступив в первом матче 1/8 финала «Аталанте» (1:4).

    Среди травмированных у «Летучих мышей» значатся Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля, Франсис Коклен, Ману Вальехо и Родриго.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2.75, победа «Валенсии» — 2.90, ничья — 3.20.

    Все прогнозы на футбол

    Очевидно, что «летучие мыши» пребывают не в лучшей форме, но турнирное положение обязывает их играть в Витории на победу, потому что любой другой результат только отдалит их от заветного места в топ-4.

    На следующей неделе подопечным Альберта Селадеса предстоит сыграть против «Аталанты» в Лиге чемпионов, хотя нужно признать, что шансы на отыгрыш у них минимальны, так что экономить силы в национальном первенстве нет смысла.

    Да, «Алавес» в последнее время регулярно набирает очки, но ему сильно не хватает стабильности. Исходя из этого, наш прогноз — «победа гостей с форой 0» за 2.00.

    Другой интересный вариант — «тотал голов больше 2» за 1.71. Обе команды в целом играют результативно в этом году, поэтому должны порадовать болельщиков яркой игрой. 0

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    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 марта 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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