«Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 марта 2020 года

«Алавес»
Футболисты «Алавеса» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 31 очко.
«Славные» одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений в 26 сыгранных турах.
В феврале подопечные Асьера Гарритано обыграли «Эйбар» (2:1) и «Атлетик» (2:1), разошлись миром с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также уступили «Мальорке» (0:1).
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После травмы у «Алавеса» восстанавливается полузащитник Томас Пина.
«Валенсия»
«Валенсия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 41 баллом.
На счету «летучих мышей» 11 побед, восемь ничьих и семь поражений в 26 проведенных встречах.
Команда Альберта Селадеса в феврале обыграла «Сельту» (1:0) и «Бетис» (2:1), поделила очки с «Атлетико» (2:2), а также крупно проиграла «Хетафе» (0:3) и «Реал Сосьедаду» (0:3).
Календарь и таблица испанской Примеры
Также «Валенсия» оказалась на грани вылета из Лиги чемпионов, уступив в первом матче 1/8 финала «Аталанте» (1:4).
Среди травмированных у «Летучих мышей» значатся Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля, Франсис Коклен, Ману Вальехо и Родриго.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 2.75, победа «Валенсии» — 2.90, ничья — 3.20.
Очевидно, что «летучие мыши» пребывают не в лучшей форме, но турнирное положение обязывает их играть в Витории на победу, потому что любой другой результат только отдалит их от заветного места в топ-4.
На следующей неделе подопечным Альберта Селадеса предстоит сыграть против «Аталанты» в Лиге чемпионов, хотя нужно признать, что шансы на отыгрыш у них минимальны, так что экономить силы в национальном первенстве нет смысла.
Да, «Алавес» в последнее время регулярно набирает очки, но ему сильно не хватает стабильности. Исходя из этого, наш прогноз — «победа гостей с форой 0» за 2.00.
Другой интересный вариант — «тотал голов больше 2» за 1.71. Обе команды в целом играют результативно в этом году, поэтому должны порадовать болельщиков яркой игрой. 0