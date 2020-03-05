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    «Интер» способен изменить ход противостояния

    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Италии 5 марта 2020 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Наполи» примет «Интер» на стадионе «Сан-Паоло». Встреча пройдет 5 марта и начнется в 22:45 по Москве. Результат первого матча 1:0 в пользу хозяев. Прогноз на «Наполи» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.60
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    «Наполи»

    Хозяева начали показывать более стабильный футбол. Поражений подопечные Гаттузо не знают уже 5 игр подряд. Это притом, что у «Наполи» было несколько непростых игр за указанный период.

    Как раз с кубковой победы над «Интером» «адзурри» и начали серию. После этого команда выиграла 0:1 у «Кальяри» и 1:2 у «Брешии». 25 февраля «бело-голубые» сыграли вничью 1:1 с «Барселоной» в Лиге чемпионов, при этом вели в счете. В прошлый раз «Наполи» обыграл «Торино» 1:0.

    В предыдущем раунде Кубка Италии «неаполитанцы» с минимальным счетом выиграли у «Лацио». Да и «Перуджу» коллектив обыграл не с разгромным счетом 2:0. Таким образом, уже третью кубковую игру подряд «Наполи» не пропускает и забивает не больше двух мячей.

    Отметим, что не сможет сыграть Калиду Кулибали из-за травмы.

    «Интер»

    У «Интера» был перерыв после победы в Лиге Европы над «Лудогорцем» со счетом 2:1 (первый матч 0:2). Гости не играли с «Ювентусом» из-за отмены матча.

    До этого клуб потерпел два поражения подряд. Кроме «Наполи» «нерадзурри» были обижены игроками «Лацио» (2:1).

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  • 28/02/2020

    • В нынешнем сезоне «Интер» потерпел всего три поражения, если говорить о выездных матчах, причем это были непростые соперники.

    В Кубке Италии «Интер» выиграл у «Фиорентины» 2:1 и 4:1 у «Кальяри».

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    Непонятно, сыграет ли Самир Ханданович, у которого проблемы с пальцем. Стефано Сенси тоже травмирован и не поможет гостям.

    Прогноз

    2.60 и 2.70 — такие коэффициенты дают букмекеры на одну и другую команду. На ничью они поставили коэффициент 3.55.

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    «Наполи» выиграл у «Интера» в Кубке, а «Интер» в свою очередь обыграл «адзурри» в чемпионате со счетом 1:3.

    Отступать «нерадзурри» некуда, поэтому вряд ли они будут осторожничать. При этом и «Наполи» сейчас способен «укусить». Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.68. 0

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    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Италии 5 марта 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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