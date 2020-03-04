«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года

В среду, 4 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на своей арене сыграет с «Норвичем». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» непросто дошел до 1/8 финала Кубка Англии. В каждом из предыдущих раундов старейшего турнира в мире команде пришлось провести переигровки.

В 1/32 финала клуб сперва сыграл 1:1 против «Мидлсбро» в гостях, после чего победил соперника дома 2:1. Затем коллектив прошел «Саутгемптон» (3:2), когда первый матч завершился 1:1.

По итогам 28-ми туров АПЛ «Шпоры» идут на седьмом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. В трех предыдущих играх во всех турнирах они потерпели поражения.

«Норвич»

В этот раунд «Норвич» прошел относительно легко, хотя один из соперников, «Бернли», был явным фаворитом в их очном матче, тем не менее, его удалось победить на выезде 2:1. Сперва же команда победила «Престон» (4:2).

До прошлого тура «Норвич» не побеждал в АПЛ в четырех матчах кряду. Команда Даниэля Фарке в этих поединках три раза проиграла и один раз сыграла вничью.

Но в прошлой игре Премьер-лиги «Канарейки» неожиданно победили дома третью команду «Лестер» (1:0) дома. Тем не менее, клуб занимает безоговорочное последнее место, набрав в 28 турах всего 21 очко.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0