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    Отойдет ли «Тоттенхэм» от неудач в Кубке Англии?

    «Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич»
    Команда Моуринью проиграла три предыдущих матча
    В среду, 4 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на своей арене сыграет с «Норвичем». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Марта 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норвич
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.20
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» непросто дошел до 1/8 финала Кубка Англии. В каждом из предыдущих раундов старейшего турнира в мире команде пришлось провести переигровки.

    В 1/32 финала клуб сперва сыграл 1:1 против «Мидлсбро» в гостях, после чего победил соперника дома 2:1. Затем коллектив прошел «Саутгемптон» (3:2), когда первый матч завершился 1:1.

    По итогам 28-ми туров АПЛ «Шпоры» идут на седьмом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. В трех предыдущих играх во всех турнирах они потерпели поражения.

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    «Норвич»

    В этот раунд «Норвич» прошел относительно легко, хотя один из соперников, «Бернли», был явным фаворитом в их очном матче, тем не менее, его удалось победить на выезде 2:1. Сперва же команда победила «Престон» (4:2).

    До прошлого тура «Норвич» не побеждал в АПЛ в четырех матчах кряду. Команда Даниэля Фарке в этих поединках три раза проиграла и один раз сыграла вничью.

    Но в прошлой игре Премьер-лиги «Канарейки» неожиданно победили дома третью команду «Лестер» (1:0) дома. Тем не менее, клуб занимает безоговорочное последнее место, набрав в 28 турах всего 21 очко.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Норвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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