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    «Мидлсбро» прервет серию поражений?

    «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Чемпионшипа 2 марта 2020 года

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    Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»
    Игроки «Мидлсбро»
    В понедельник, 2 марта, в заключительном матче 36-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 35 матчей команда идет в зоне вылете, на 22 месте. От 21 спасительной строки она отстает на два очка.

    На данный момент у «боро» 11-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они уступили в шести встречах и пять игр завершили ничейными результатами.

    Последние три встречи в первенстве «речники» проиграли, поочередно уступив по 0:1 в гостях «Барнсли», а также дома «Лутону» и «Лидсу» в последнем туре первенства.

    Все прогнозы на футбол

    В 18 домашних играх текущего Чемпионшипа «Мидлсбро» добыл шесть викторий, семь раз сыграл вничью и пять поединков проиграл, разница мячей — 16:17.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» с 59 зачетными баллами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но до второй напрямую выходящей строке команде недостает девять пунктов.

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    «Лесники» не проигрывают в последних трех турах первенства первой английской лиги, сперва сыграв дважды вничью и победив в последнем игровом дне.

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    Вне родных стен «Ноттингем Форест» в этом розыгрыше Чемпионшипа выиграл в восьми играх из 18, семь раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 26:16.

    В первом круге на поле «Ноттингема» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, в прошлом сезоне «лесники» дважды одолели «речников» — 3:0 и 2:0.

    Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ноттигема» предлагают — 2.70.

    На викторию «Мидлсбро» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.35.

    Прогнозируем, что «речники», которые ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки, смогут прервать серию поражений и наберут очки в домашней игре с «лесниками». Наш прогноз и ставки: 1Х за 1.55. 0

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    «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Чемпионшипа 2 марта 2020 года. Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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