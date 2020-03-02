«Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Чемпионшипа 2 марта 2020 года

В понедельник, 2 марта, в заключительном матче 36-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест».

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 35 матчей команда идет в зоне вылете, на 22 месте. От 21 спасительной строки она отстает на два очка.

На данный момент у «боро» 11-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они уступили в шести встречах и пять игр завершили ничейными результатами.

Последние три встречи в первенстве «речники» проиграли, поочередно уступив по 0:1 в гостях «Барнсли», а также дома «Лутону» и «Лидсу» в последнем туре первенства.

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В 18 домашних играх текущего Чемпионшипа «Мидлсбро» добыл шесть викторий, семь раз сыграл вничью и пять поединков проиграл, разница мячей — 16:17.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» с 59 зачетными баллами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но до второй напрямую выходящей строке команде недостает девять пунктов.

«Лесники» не проигрывают в последних трех турах первенства первой английской лиги, сперва сыграв дважды вничью и победив в последнем игровом дне.

Мировые пришлись на на выездную встречу с «Вест Бромвичем» (2:2) и домашнюю с КПР (0:0), а переиграть удалось в гостях «Кардифф Сити» со счетом 1:0.

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Вне родных стен «Ноттингем Форест» в этом розыгрыше Чемпионшипа выиграл в восьми играх из 18, семь раз сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 26:16.

В первом круге на поле «Ноттингема» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, в прошлом сезоне «лесники» дважды одолели «речников» — 3:0 и 2:0.

Прогноз на «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ноттигема» предлагают — 2.70.

На викторию «Мидлсбро» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.35.

Прогнозируем, что «речники», которые ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки, смогут прервать серию поражений и наберут очки в домашней игре с «лесниками». Наш прогноз и ставки: 1Х за 1.55. 0