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    Дортмундцы легко справятся с «Фрайбургом»

    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург»
    Джейдон Санчо
    В 24 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 29 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.24
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Дортмундская команда имеет сейчас в своем активе 45 баллов. Благодаря этому она идет третьей в турнирной таблице, отставая от первого места на четыре пункта.

    Старт 2020 года получился для коллектива Люсьена Фавра очень удачным. В трех поединках в рамках Бундеслиги «шмели» завоевали девять очков.

    Сперва «Боруссия» Д в гостях переиграла «Аугсбург» (5:3). В двух других встречах черно-желтые разгромили «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). 4 февраля дортмундцы вылетели из Кубка Германии от «Вердера» (2:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Чуть позже «Боруссия» Д потерпела поражение от «Байера» в немецком первенстве (3:4). Затем «шмели» победили «Айнтрахт» (4:0), ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) и «Вердер» (2:0).

    «Фрайбург»

    Коллектив из одноименного города на данном этапе сезона находится на девятой строчке в таблице с 33 очками. От еврокубковой зоны этот коллектив отделяют три пункта.

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    • Но в последнее время подопечные Кристиана Штрайха очень часто теряют баллы. В феврале «Фрайбург» сыграл в шести матчах, в двух из которых он победил.

    Первые три очка в 2020 году были завоеваны 18 января, когда
    «бразильцы из Брайсгау» в гостях одолели «Майнц» (2:1). Но затем этот клуб уступил «Падерборну» (0:2) и «Кельну» (0:4).

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    8 февраля «Фрайбург» добыл еще одну победу, разобравшись дома с «Хоффенхаймом» (1:0). Но спустя неделю коллектив Штрайха разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1). В 23 туре чемпионата его подопечные дома не справились с «Фортуной» (0:2).

    Прогноз и ставки

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 7,30, а на победу «Фрайбурга» — 13,0.

    Наш прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,61. 0

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    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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