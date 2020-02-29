«Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 29 февраля 2020 года

В 24 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 29 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург».

«Боруссия» Д

Дортмундская команда имеет сейчас в своем активе 45 баллов. Благодаря этому она идет третьей в турнирной таблице, отставая от первого места на четыре пункта.

Старт 2020 года получился для коллектива Люсьена Фавра очень удачным. В трех поединках в рамках Бундеслиги «шмели» завоевали девять очков.

Сперва «Боруссия» Д в гостях переиграла «Аугсбург» (5:3). В двух других встречах черно-желтые разгромили «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0). 4 февраля дортмундцы вылетели из Кубка Германии от «Вердера» (2:3).

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Чуть позже «Боруссия» Д потерпела поражение от «Байера» в немецком первенстве (3:4). Затем «шмели» победили «Айнтрахт» (4:0), ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) и «Вердер» (2:0).

«Фрайбург»

Коллектив из одноименного города на данном этапе сезона находится на девятой строчке в таблице с 33 очками. От еврокубковой зоны этот коллектив отделяют три пункта.

Но в последнее время подопечные Кристиана Штрайха очень часто теряют баллы. В феврале «Фрайбург» сыграл в шести матчах, в двух из которых он победил.

Первые три очка в 2020 году были завоеваны 18 января, когда

«бразильцы из Брайсгау» в гостях одолели «Майнц» (2:1). Но затем этот клуб уступил «Падерборну» (0:2) и «Кельну» (0:4).

8 февраля «Фрайбург» добыл еще одну победу, разобравшись дома с «Хоффенхаймом» (1:0). Но спустя неделю коллектив Штрайха разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1). В 23 туре чемпионата его подопечные дома не справились с «Фортуной» (0:2).

Прогноз и ставки

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 7,30, а на победу «Фрайбурга» — 13,0.

Наш прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,61. 0