«Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 29 февраля 2020 года

«Аугсбург»
Команда из одноименного города сейчас располагается на 12 строчке в турнирной таблице Бундеслиги. За 23 матча она сумела заработать 27 баллов.
В шести официальных поединках 2020 года «Аугсбургу» удалось победить всего один раз. Но сперва подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5).
Чуть позже «Фуггеры» всухую проиграли «Униону» (0:2), а заработать три очка этой команде посчастливилось в домашней встрече с «Вердером» (2:1).
7 февраля «Аугсбург» на «Коммерцбанк Арене» был разгромлен «Айнтрахтом» (0:5). Затем подопечные Мартина Шмидта расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1). 23 числа его коллектив оказался слабее «Байера» (0:2).
«Боруссия» М
Представители Менхенгладбаха идут на четвертом месте в турнирной таблице с 43 баллами в активе. В борьбе за зону Лиги чемпионов они опережают «Байер» по дополнительным показателям.
В дебютном поединке 2020 года в рамках Бундеслиги «Боруссия» М потерпела поражение от «Шальке» (0:2). После этого подопечные Марко Розе никому не проигрывали.
25 января «жеребята» на стадионе «Боруссия Парк» встретились с «Майнцем». У себя дома хозяева добыли уверенную победу (3:1).
В первом февральском матче черно-бело-зеленые расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2), а чуть позже они разгромили «Фортуну» (4:1). Ничьей для «Боруссии» М завершилась встреча с «Хоффенхаймом» (1:1).
Прогноз и ставки
На победу «Аугсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 3,86, а на победу «Боруссии» М — 2,04.
В гостевой игре «жеребята» постараются воспользоваться плохой формой хозяев и заработать очередные баллы, которые помогут им закрепиться в зоне ЛЧ. Наш прогноз и ставка на матч — «Боруссия» М забьет в первом тайме за 1,74. 0