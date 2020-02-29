«Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 29 февраля 2020 года

В 24 туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «ВВК Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» М.

«Аугсбург»

Команда из одноименного города сейчас располагается на 12 строчке в турнирной таблице Бундеслиги. За 23 матча она сумела заработать 27 баллов.

В шести официальных поединках 2020 года «Аугсбургу» удалось победить всего один раз. Но сперва подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5).

Чуть позже «Фуггеры» всухую проиграли «Униону» (0:2), а заработать три очка этой команде посчастливилось в домашней встрече с «Вердером» (2:1).

Все прогнозы на футбол

7 февраля «Аугсбург» на «Коммерцбанк Арене» был разгромлен «Айнтрахтом» (0:5). Затем подопечные Мартина Шмидта расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1). 23 числа его коллектив оказался слабее «Байера» (0:2).

«Боруссия» М

Представители Менхенгладбаха идут на четвертом месте в турнирной таблице с 43 баллами в активе. В борьбе за зону Лиги чемпионов они опережают «Байер» по дополнительным показателям.

В дебютном поединке 2020 года в рамках Бундеслиги «Боруссия» М потерпела поражение от «Шальке» (0:2). После этого подопечные Марко Розе никому не проигрывали.

25 января «жеребята» на стадионе «Боруссия Парк» встретились с «Майнцем». У себя дома хозяева добыли уверенную победу (3:1).

В первом февральском матче черно-бело-зеленые расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2), а чуть позже они разгромили «Фортуну» (4:1). Ничьей для «Боруссии» М завершилась встреча с «Хоффенхаймом» (1:1).

Прогноз и ставки

На победу «Аугсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 3,86, а на победу «Боруссии» М — 2,04.

В гостевой игре «жеребята» постараются воспользоваться плохой формой хозяев и заработать очередные баллы, которые помогут им закрепиться в зоне ЛЧ. Наш прогноз и ставка на матч — «Боруссия» М забьет в первом тайме за 1,74. 0