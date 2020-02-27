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    Второй матч между «Порту» и «Байером» будет голевым

    «Порту» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Порту» — «Байер»
    Мусса Марега
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Порту» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 27 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Порту» — «Байер».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Порту»

    Португальская команда из одноименного города сыграла в одной группе с «Рейнджерс», «Янг Бойз» и «Фейеноордом». В этом квартете она набрала 10 очков и вышла в плей-офф с первого места.

    В чемпионате своей страны «Порту» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице с 56 баллами. От лидера «Бенфики» сине-белые отстают всего на 1 пункт.

    Совсем недавно «драконы» в первенстве Португалии как раз сумели обыграть «Бенфику» со счетом 3:2. А затем в Кубке коллектив Сержиу Консейсау прошел «Академико Визеу» (3:0).

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    16 февраля «Порту» одержал верх над «Виторией» Гимарайнш (2:1), а в Лиге Европы эта команда в гостях уступила «Байеру» (1:2). В последнем на сегодняшний день матче сине-белые разобрались с «Портимоненси» (1:0).

    «Байер»

    Свой еврокубковый путь немецкая команда начинала с Лиги чемпионов. Но в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Локомотивом» леверкузенцы заняли третье место.

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  • 24/02/2020

    • В чемпионате Германии у «Байера» дела складываются хорошо. В 23 турах Бундеслиги «фармацевты» заработали 43 балла и расположились на пятой позиции в таблице.

    Последний раз подопечные Петера Боса проигрывали кому-либо в самом начале февраля. 1 числа «львы» уступили «Хоффенхайму» (1:2). А затем клуб из Леверкузена одолел «Штутгарт» в Кубке страны (2:1).

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    В немецком первенстве «Байер» победил «Боруссию» Д (4:3) и «Унион» (3:2), после чего в ЛЕ «фармацевты» одержали верх над «Порту» (2:1). 23 февраля «львы» дома справились с «Аугсбургом» (2:0).

    Прогноз и ставки

    Победа «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценивается в 2,19, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,76, а на победу «Байера» — 3,28.

    В родных стенах неуступчивые португальцы побегут отыгрывать гол, но коллектив Петера Боса не станет закрываться в своей штрафной площади. Наш прогноз и ставка — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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    «Порту» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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