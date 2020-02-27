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    «Истанбул ББ» — «Спортинг»: хозяева забьют первыми?

    «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг»
    Фрагмент первого матча
    27 февраля турецкий «Истанбул Башакшехир» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграет с португальским «Спортингом». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Истанбул Башакшехир»

    Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в столице Португалии, принес победу «Спортингу» со счетом 3:1. Лиссабонцы вели плоть до 77 минуты комфортно 3:0, но пенальти оставил вопрос еще открытым в этой паре с выходом в 1/8.

    После еврокубкового поединка «оранжевые» провели матч на внутренней арене, где в выездной игре переиграли «Ризаспор» (2:1), тем самым продлив беспроигрышную серию в первенстве до четырех встреч, три из которых были победными.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Благодаря этой виктории стамбульцы вернулись на первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиге, но «Трабзонспор» имеет на балл меньше и игру в запасе.

    В этом еврокубковом сезоне «Истанбул ББ» на своей арене провел пять поединков, в которых добился всего лишь одной победы, два раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 2:5.

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    • В предстоящем матче точно не сыграет основной нападающий и один из лидеров команды — Энцо Кривелли. Участие Робиньо остается под вопросом.

    «Спортинг»

    «Спортинг» продолжил победное шествие, обыграв в рамках португальского чемпионата в родных стенах «Боавишту» со счетом 2:0, тем самым продлив серию без поражений до четырех игр, где три были выигрышными.

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    В турнирной таблице чемпионата Португалии «львы» идут только четвертыми, безнадежно отстав от лидеров, и всего балл проигрывая третьей строке. От преследователей оторвались на три пункта.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Гостевые поединки не особо хорошо даются «зелено-белым» в текущем еврокубковом сезоне. В трех матчах они смогли обыграть только безнадежного аутсайдера «Русенборг» (2:0), а ПСВ и ЛАСКу уступили 2:3 и 0:3 соответственно.

    Точно команде не помогут Нету и Луис Фелипе. Под вопросом участие Матье и Ренан Ребейру.

    Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг»

    Результат первого матча обязывает стамбульце идти в атаку со стартовым свистком, а так как хозяевам будет оказана сумасшедшая поддержка местных фанов, ждем от них первый гол в поединке. Наш прогноз: «Истамбул ББ» забьет первым. 0

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    «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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