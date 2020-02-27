«Истанбул Башакшехир» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

27 февраля турецкий «Истанбул Башакшехир» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграет с португальским «Спортингом». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг».

«Истанбул Башакшехир»

Первый поединок этих команд, прошедший неделю тому назад в столице Португалии, принес победу «Спортингу» со счетом 3:1. Лиссабонцы вели плоть до 77 минуты комфортно 3:0, но пенальти оставил вопрос еще открытым в этой паре с выходом в 1/8.

После еврокубкового поединка «оранжевые» провели матч на внутренней арене, где в выездной игре переиграли «Ризаспор» (2:1), тем самым продлив беспроигрышную серию в первенстве до четырех встреч, три из которых были победными.

Календарь и таблица Лиги Европы

Благодаря этой виктории стамбульцы вернулись на первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиге, но «Трабзонспор» имеет на балл меньше и игру в запасе.

В этом еврокубковом сезоне «Истанбул ББ» на своей арене провел пять поединков, в которых добился всего лишь одной победы, два раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 2:5.

В предстоящем матче точно не сыграет основной нападающий и один из лидеров команды — Энцо Кривелли. Участие Робиньо остается под вопросом.

«Спортинг»

«Спортинг» продолжил победное шествие, обыграв в рамках португальского чемпионата в родных стенах «Боавишту» со счетом 2:0, тем самым продлив серию без поражений до четырех игр, где три были выигрышными.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «львы» идут только четвертыми, безнадежно отстав от лидеров, и всего балл проигрывая третьей строке. От преследователей оторвались на три пункта.

Все прогнозы на Лигу Европы

Гостевые поединки не особо хорошо даются «зелено-белым» в текущем еврокубковом сезоне. В трех матчах они смогли обыграть только безнадежного аутсайдера «Русенборг» (2:0), а ПСВ и ЛАСКу уступили 2:3 и 0:3 соответственно.

Точно команде не помогут Нету и Луис Фелипе. Под вопросом участие Матье и Ренан Ребейру.

Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг»

Результат первого матча обязывает стамбульце идти в атаку со стартовым свистком, а так как хозяевам будет оказана сумасшедшая поддержка местных фанов, ждем от них первый гол в поединке. Наш прогноз: «Истамбул ББ» забьет первым. 0