«Бенфика» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В четверг, 27 февраля, португальская «Бенфика» будет принимать украинский «Шахтер» в ответном матче (первая игра — 1:2) 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Шахтер».

«Бенфика»

Лиссабонская «Бенфика» в этом сезоне начинала свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. Она заняла третье место в группе G, где отстала от «Лейпцига» и «Лиона», но опередила «Зенит» по дополнительным показателям.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «орлы» занимают первое место с 57 очками, минимально опережая «Порту».

В трех предыдущих турах команда Бруну Лаже проиграла как раз «Порту» (2:3) и «Браге» (0:1), идущей на третьей позиции, а затем перед ответной игрой с «горняками» на выезде одолела «Жил Висенте» — 1:0.

Если еще недавно у «Бенфики» была 17-матчевая победная серия, то сейчас команда явно оказалась в яме. Во время поединка в Харькове, который португальцы проиграли 1:2, создавалось ощущение, что это у гостей была зимняя пауза без официальных матчей. В игре было мало мысли, агрессии, голевые моменты создавались реже. Можно даже предположить, что Лаже рискует потерять работу, если пройти украинскую команду не получится.

Календарь и таблица Лиги Европы

После травм у «Бенфики» восстанавливаются Жардел и Габриэль, а вот основной защитник Андре Алмейда вернулся в общую группу уже может выйти на поле.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» попал в Лигу Европы через Лигу чемпионов. Выступая в группе C, «горняки» пропустили вперед «Манчестер Сити» и «Аталанту», но опередили загребское «Динамо», благодаря чему и остались в еврокубках.

В турнирной таблице чемпионата Украины подопечные Луиша Каштру уверенно лидируют — отрыв от «Динамо» составляет 14 очков.

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В этом году «горняки» до старта в ЛЕ играли только в товарищеских матчах, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение.

Первая игра в Харькове показала, что дончане готовы практически на сто процентов, а в ответной игре от них стоит ожидать еще более уверенной игры. Между двумя поединками с «Бенфикой» «Шахтер» возобновил выступление в УПЛ, где сэкономить силы не удалось.

Резервисты ничего не могли сделать с «Десной», поэтому пришлось выпускать Тайсона и Марлоса — последний уже в компенсированное время принес чемпиону Украины победу — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бенфики» — 1.83, победа «Шахтера» — 4.30, ничья — 3.85.

Все дело в том, что поражение португальцев в Украине не случилось на фоне уверенной игры гостей. Не было ощущения, что «Бенфика» возьмет свое дома — есть проблемы и в атаке, и в защите. Достаточно аргументов в пользу того, что «горняки» смогут забить.

Это не будет простая развязка, но предлагаем поставить на то, что дальше пройдет донецкий «Шахтер» за 1.75. 0