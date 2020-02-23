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    «Реймс» снова может уйти непобежденным

    «Сент-Этьен» — «Реймс». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги 1 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Реймс»
    Эль-Билал Туре
    В 26 туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» встретится с «Реймсом». Матч состоится 23 февраля на стадионе «Жоффруа Гишар». Стартовый свисток арбитр матча даст в 17:00 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Реймс».

    «Сент-Этьен»

    Команда продолжает опускаться по турнирной таблице из-за серии неприятных поражений. «Сент-Этьен» проиграл в четырех матчах турнира подряд. После 25 туров у хозяев 28 очков. От переходной зоны понижения коллектив отделяют два пункта.

    На счету «Сент-Этьена» 13 поражений. Серия неудач команды началась с фиаско в матче с «Мецом» (3:1). После этого последовали поражения от «Марселя» (0:2) и «Монпелье» (1:0). В прошлом туре «зеленые» проиграли «Бресту» со счетом 3:2.

    Помимо этого нужно отметить, что «Сент-Этьен» в числе самых пропускающих команд Лиги 1. На счету хозяев 41 гол и это третий по счету худший результат.

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    Кроме того, коллектив на 18 месте по статистике домашних выступлений.

    «Реймс»

    У «Реймса» ситуация лучше. Команда находится в середине турнирной таблицы с 36 очками. Самое первое, что нужно отметить, так это количество пропущенных голов. «Реймс» пропустил всего 19 мячей за 25 туров. Это лучший результат лиги в текущем сезоне.

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    При этом гости и забивают мало — на уровне аутсайдеров чемпионата, то есть 23 гола. Очень редко команда проигрывает с большим счетом и пропускает больше одного мяча. Начнем с того, что «Реймс» проиграл только один матч из четырех последних.

    В прошлом туре «красно-белые» минимально обыграли «Ренн» (1:0). Туром ранее коллектив проиграл «Страсбуру» 3:0. Дополняют эти два результата ничья с «Ниццей» (1:1) и разгром «Анже» (1:4).

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    Прогноз

    «Сент-Этьен» считается фаворитом, несмотря на свою нехорошую серию. 2.31 дают на хозяев и 3.70 предлагают на гостей. Коэффициентом 3.00 сопровождается исход ничья.

    В первом круге «Реймс» на своем поле разобрался с соперником со счетом 3:1. На данный момент гости выглядят лучше, особенно в плане голов. «Зеленые» забили три мяча в четырех поединках. Мы полагаем, что им будет сложно достучаться до ворот «красно-зеленых».

    Рекомендуемая ставка — «Реймс» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.25. 0

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