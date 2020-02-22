ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты» Тимо ВернерНеудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
    Все новости спорта

    «Лейпциг» не проиграет в Гельзенкирхене

    «Шальке» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии 22 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Шальке» — «Лейпциг»
    «Лейпциг»
    В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Лейпциг». Матч пройдет 22 февраля на «Фельтинс-Арена». Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Лейпциг».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    Гельзенкирхенский клуб в январе на своем поле справился с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), после чего в Мюнхене был разгромлен «Баварией» со счетом 0:5.

    Затем «Шальке» ждали спаренные матчи с «Гертой». В рамках Бундеслиги команды разошлись миром в Берлине — 0:0, а в 1/8 финала Кубка Германии гельзенкирхенцы сумели дожать соперника в экстра-тайме — 3:2 д.в.

    В последних матчах «Шальке» дома упустил на последних минутах победу над «Падерборном» (1:1), а затем на выезде разошелся миром с «Майнцем» — 0:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 22 туров Бундеслиги «Шальке» с 36 очками на 6-м месте. Разница мячей 32-27, семь голов забил Суат Сердар, еще 6 Амин Харит.

  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • Кто заменит Дембеле в «Барселоне», за кем охотится «Ливерпуль», куда отправляют Агуэро и другие трансферные новости последних дней
  • 17/02/2020

    • В первом круге «Шальке» победил в гостях со счетом 3:1. В прошлом сезоне «горняки» сыграли 0:0 в Лейпциге а дома уступили 0:1.

    «Лейпциг»

    В январе «Быки» дома победили берлинский «Унион» (3:1), после чего во Франкфуртеу ступили местному «Айнтрахту» (0:2).

  • Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • «Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача
  • Вчера

    • Февраль начался с того, что «Лейпциг» дома ушел от поражения в матче чемпионата с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2), а затем вылетел в 1/8 финала Кубка Германии уступив на выезде «Айнтрахту» (1:3).

    Выездной матч с «Баварией» в Мюнхене завершился без забитых мячей, а вернувшись домой «Быки» разгромили бременский «Вердер» со счетом 3:0.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В последнем матче, в рамках 1/8 финала «Лейпциг» на выезде победил лондонский «Тоттенхэм» (1:0) благодаря пенальти во втором тайме.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 22 туров Бундеслиги «Лейпциг» с 45 очками на 2-м месте, на балл отставая от «Баварии». Разница мячей 56-25, 20 голов забил Тимо Вернер, еще 7 голов забил Марсель Забитцер.

    Прогноз и ставки

    На победу «Шальке» букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничейный результат в основное время — 3,90, а на победу «Лейпцига» — 1,80.

    «Быкам» непросто приходится в матчах с «Шальке» — статистика встреч почти равная. Прогнозируем, что «Лейпциг» не проиграет в Гельзенкирхене.

    Можно ждать результативного матча — прогноз на ТБ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют» за 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020     Бруну Фернандеш
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
    • 14:21 18/02/2020     «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Шальке» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Шальке» — «Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 08:26
    • Диогу Жота: Нужно завершить работу во втором матче
  • 08:18
    • Артета: Это отличный результат
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие