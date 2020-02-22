«Шальке» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии 22 февраля 2020 года

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Лейпциг». Матч пройдет 22 февраля на «Фельтинс-Арена». Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Лейпциг».

«Шальке»

Гельзенкирхенский клуб в январе на своем поле справился с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), после чего в Мюнхене был разгромлен «Баварией» со счетом 0:5.

Затем «Шальке» ждали спаренные матчи с «Гертой». В рамках Бундеслиги команды разошлись миром в Берлине — 0:0, а в 1/8 финала Кубка Германии гельзенкирхенцы сумели дожать соперника в экстра-тайме — 3:2 д.в.

В последних матчах «Шальке» дома упустил на последних минутах победу над «Падерборном» (1:1), а затем на выезде разошелся миром с «Майнцем» — 0:0.

Все прогнозы на Бундеслигу

После 22 туров Бундеслиги «Шальке» с 36 очками на 6-м месте. Разница мячей 32-27, семь голов забил Суат Сердар, еще 6 Амин Харит.

В первом круге «Шальке» победил в гостях со счетом 3:1. В прошлом сезоне «горняки» сыграли 0:0 в Лейпциге а дома уступили 0:1.

«Лейпциг»

В январе «Быки» дома победили берлинский «Унион» (3:1), после чего во Франкфуртеу ступили местному «Айнтрахту» (0:2).

Февраль начался с того, что «Лейпциг» дома ушел от поражения в матче чемпионата с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2), а затем вылетел в 1/8 финала Кубка Германии уступив на выезде «Айнтрахту» (1:3).

Выездной матч с «Баварией» в Мюнхене завершился без забитых мячей, а вернувшись домой «Быки» разгромили бременский «Вердер» со счетом 3:0.

В последнем матче, в рамках 1/8 финала «Лейпциг» на выезде победил лондонский «Тоттенхэм» (1:0) благодаря пенальти во втором тайме.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 22 туров Бундеслиги «Лейпциг» с 45 очками на 2-м месте, на балл отставая от «Баварии». Разница мячей 56-25, 20 голов забил Тимо Вернер, еще 7 голов забил Марсель Забитцер.

Прогноз и ставки

На победу «Шальке» букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничейный результат в основное время — 3,90, а на победу «Лейпцига» — 1,80.

«Быкам» непросто приходится в матчах с «Шальке» — статистика встреч почти равная. Прогнозируем, что «Лейпциг» не проиграет в Гельзенкирхене.

Можно ждать результативного матча — прогноз на ТБ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют» за 1,60. 0