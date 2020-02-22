«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче АПЛ 22 февраля 2020 года

В 27 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 22 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

На данный момент этот лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 41 балл. В спину ему дышит «Тоттенхэм», отстающий всего на 1 пункт.

В текущем отрезке сезона команда Фрэнка Лэмпарда демонстрирует абсолютно разные результаты во всех турнирах, выступая крайне нестабильно.

После победы 5 января над «Ноттингемом Форест» в Кубке Англии (2:0) «Челси» в АПЛ одолел «Бернли» (3:0), потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:1) и сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

Чуть позже синие прошли «Халл» в Кубке страны (1:2). 1 февраля «аристократы» разошлись миром с «Лестером» в чемпионате (2:2), а затем «Челси» дома не справился с МЮ (0:2).

«Тоттенхэм»

Другой лондонский коллектив сейчас расположился на пятой позиции в АПЛ с 40 очками на счету. Ближайшего преследователя по таблице команда опережает на 1 балл.

Если не считать еврокубки, то последний раз подопечные Жозе Моуринью проигрывали кому-либо 11 января. В тот день «шпоры» потерпели поражение от «Ливерпуля» в чемпионате (0:1).

После этой потери очков лилейно-белые одолели «Мидлсбро» в Кубке Англии (2:1). Затем в Премьер-лиге лондонцы разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и победили «Норвич» (2:1). 25 января эта команда сыграла вничью с «Саутгемптоном» в Кубке (1:1).

Позже «Тоттенхэм» взял верх над «Ман Сити» (2:0), а также прошел «святых» в ходе переигровки Кубка (3:2). 16 февраля коллектив Моуринью разобрался с «Астон Виллой» (3:2), а в ЛЧ на своем поле лондонцы уступили «РБ Лейпцигу» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 3,92, а на победу «Тоттенхэма» — 4,76.

«Аристократы» в грядущем поединке постараются сэкономить силы перед игрой с «Баварией», а «Тоттенхэм» будет уставшим после ЛЧ. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,60. 0