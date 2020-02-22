«Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 22 февраля 2020 года

В 23 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах примет «Хоффенхайм». Игра состоится 22 февраля на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм».

«Боруссия» М

Хозяева борются за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда занимает четвертое место с 42 очками. В случае победы или даже ничьи «Боруссия» М обойдет «шмелей», поскольку у них на одну игру больше.

«Пони» не проигрывают уже три тура подряд. Правда, после перерыва коллектив потерпел поражение от «Шальке» со счетом 2:0. После этого «бело-зеленые» обыграли «Майнц» (3:1) и сыграли вничью с «Лейпцигом» (2:2).

В прошлом туре «Боруссия» разгромила на выезде «Фортуну» с результатом 1:4.

Календарь и таблица Бундеслиги

Стоит добавить, что на своем поле «менхенгладбахцы» побеждали в восьми последних встречах, забивая при этом не менее двух голов.

«Хоффенхайм»

У «Хоффенхайма» 33 очка. Команда находится на 8 строчке и не может выиграть на протяжении 180 минут.

Серия поражений у гостей началась с поражения от «Фрайбурга» (1:0). После на своем стадионе «Хоффе» проиграли 2:3 «Вольфсбургу». Это было девятое поражение команды в 22 матчах турнира.

Если учесть поражение в Кубке Германии от «Баварии» (4:3), то серия гостей будет состоять уже из трех поражений подряд. Да и вообще в последних шести матчах «сине-белые» выиграли лишь дважды — у «Байера» 2:1 и «Вердера» 0:3.

Пять из шести последних поединков с участием «Хоффенхайма» завершались с тоталом больше 2.5.

Прогноз и ставки

По мнению букмекеров, «Боруссия» имеет больше шансов на победу. Коэффициенты даются следующие: 1.64 на победу хозяев, 4.30 на ничью и 5.10 на победу гостей.

«Пони» хорошо играют дома. При этом нужно учитывать, что на своем поле команда 4 раза подряд играла с «Хоффенхаймом» вничью. Тем не менее сейчас в очных встречах у хозяев 6-матчевая беспроигрышная серия.

В связи с этим мы предлагаем поставить на такой исход: «Боруссия» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86. 0