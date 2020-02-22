ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты» Тимо ВернерНеудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача Ничушкина
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
    Все новости спорта

    «Пони» продолжат свою серию?

    «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 22 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
    Марко Розе
    В 23 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах примет «Хоффенхайм». Игра состоится 22 февраля на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    Хозяева борются за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда занимает четвертое место с 42 очками. В случае победы или даже ничьи «Боруссия» М обойдет «шмелей», поскольку у них на одну игру больше.

    «Пони» не проигрывают уже три тура подряд. Правда, после перерыва коллектив потерпел поражение от «Шальке» со счетом 2:0. После этого «бело-зеленые» обыграли «Майнц» (3:1) и сыграли вничью с «Лейпцигом» (2:2).

    В прошлом туре «Боруссия» разгромила на выезде «Фортуну» с результатом 1:4.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Стоит добавить, что на своем поле «менхенгладбахцы» побеждали в восьми последних встречах, забивая при этом не менее двух голов.

    «Хоффенхайм»

    У «Хоффенхайма» 33 очка. Команда находится на 8 строчке и не может выиграть на протяжении 180 минут.

    Серия поражений у гостей началась с поражения от «Фрайбурга» (1:0). После на своем стадионе «Хоффе» проиграли 2:3 «Вольфсбургу». Это было девятое поражение команды в 22 матчах турнира.

  • Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ
  • Дортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 19/02/2020

    • Если учесть поражение в Кубке Германии от «Баварии» (4:3), то серия гостей будет состоять уже из трех поражений подряд. Да и вообще в последних шести матчах «сине-белые» выиграли лишь дважды — у «Байера» 2:1 и «Вердера» 0:3.

    Пять из шести последних поединков с участием «Хоффенхайма» завершались с тоталом больше 2.5.

    Прогноз и ставки

    По мнению букмекеров, «Боруссия» имеет больше шансов на победу. Коэффициенты даются следующие: 1.64 на победу хозяев, 4.30 на ничью и 5.10 на победу гостей.

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet

    «Пони» хорошо играют дома. При этом нужно учитывать, что на своем поле команда 4 раза подряд играла с «Хоффенхаймом» вничью. Тем не менее сейчас в очных встречах у хозяев 6-матчевая беспроигрышная серия.

    В связи с этим мы предлагаем поставить на такой исход: «Боруссия» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020     Бруну Фернандеш
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
    • 14:21 18/02/2020     «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 00:35
    • Мендилибар: Не думаю, что у Месси бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
  • 01:46
    • Драчев: Седьмое место на данный момент, видимо, наше
  • 01:29
    • Российские баскетболисты проиграли Италии в первом матче отбора на ЧЕ
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
  • 22:19
    • «Спартак» победил «Ак Барс», Галимов оформил дубль
  • 22:09
    • СКА победил «Торпедо» в овертайме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие