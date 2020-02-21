«Брешиа» — «Наполи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 февраля 2020 года

В пятницу, 21 февраля, «Брешиа» на своем поле примет «Наполи» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Марио Ригамонти», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Наполи».

«Брешиа»

«Брешиа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 16 очков.

«Ласточки» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

С середины декабря команда Эудженио Корини не побеждала, проиграв «Сассуоло» (0:2), «Лацио» (1:2), «Сампдории» (1:5), «Милану» (0:1), «Болонье» (1:2) и «Ювентусу», а также разойдясь миром с «Пармой» (1:1), «Кальяри» (2:2) и «Удинезе» (1:1).

Календарь и таблица Серии А

В лазарете «Брешии» находятся Ромуло и Эрнесто Торрегросса.

«Наполи»

«Наполи» расположился на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 33 баллами.

На счету неаполитанцев девять побед, шесть ничьих и девять поражений в 24 сыгранных турах.

Подопечные Дженнаро Гаттузо в конце января выиграли у «Ювентуса» (2:1), после чего обыграли «Сампдорию» (4:2) и «Кальяри» (1:0), а в еще одной встрече уступили «Лечче» (2:3).

Также «Наполи» отметился победой над «Интером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

После травм у неаполитанцев восстанавливаются Кевин Малькюи, Ирвинг Лосано и Амин Юнес.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Наполи» — 1.55, победа «Брешии» — 5.30, ничья — 4.60.

С приходом на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо неаполитанцы никак не могут обрести стабильность, из-за чего прозябают в середине турнирной таблицы. И все же победа над «Ювентусом» придала им уверенности, поэтому результаты начали улучшаться.

«Ласточки» даже периодическими успехами похвастаться не могут. Преимущественно они проигрывают, лишь изредка добывая по одному баллу за тур.

Есть ли шанс у «Брешии»? Нам кажется, что нет. «Наполи» сейчас сильнее, ему нужны очки, поэтому он будет играть на победу. Наш прогноз — «победа гостей с форой -1» за 1.90.

Команда Гаттузо в последнее время играет результативно, так что еще один вариант — «гости выиграют гонку до двух голов» за 1.78. 0