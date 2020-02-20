«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Олимпиакос» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 20 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Олимпиакос».

«Олимпиакос»

Греческая команда из города Пирей финишировала третьей в Группе B Лиги чемпионов. В квартете с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой» этот клуб заработал 4 очка.

В чемпионате своей страны «Олимпиакос» лидирует. За 24 тура коллектив Педро Мартинса набрал 60 баллов. Ближайшего преследователя его подопечные опережают на 2 пункта.

В пяти февральских поединках красно-белым удалось победить четырежды. Клуб из города Пирей разобрался с «Ксанти» в первенстве Греции (3:1). Чуть позже «легенда» сыграла вничью с «Ламией» в Кубке страны (0:0).

Все прогнозы на футбол

9 февраля «Олимпиакос» одолел «Атромитос» в чемпионате (1:0), а через несколько дней он взял верх над «Ламией» во втором матче Кубка (3:2). В последнем поединке команда Мартинса разгромила «Паниониос» (4:0).

«Арсенал»

Коллектив из Северного Лондона занял первое место в турнирной таблице Группы F Лиги Европы. За 6 поединков команда сумела заработать 11 очков.

В чемпионате Англии у «Арсенала» не все так гладко. В 26 турах АПЛ «пушкари» набрали 34 балла, вследствие чего они идут десятыми в рейтинге.

С 11 по 21 января подопечные Микеля Артеты трижды сыграли вничью в Премьер-лиге. «Канониры» расписали мировую с «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

Чуть позже в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» одержал верх над «Борнмутом» (2:1). 2 февраля лондонцы не смогли забить «Бернли» (0:0), а 16 числа этого месяца «пушкари» дома разбили «Ньюкасл» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,03, на ничью — 3,52, а на победу «Арсенала» — 2,43.

В гостях коллективу Микеля Артеты будет сложно, но из Греции они постараются уехать с хорошим настроением. Наш прогноз и ставка на матч — «Арсенал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,71. 0