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    Игра на «Эмирейтс» не заставит болельщиков заскучать

    «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Ньюкасл»
    Гранит Джака
    В 26 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Февраля 2020 года
    Арсенал
  • Лондон
    •  Арсенал 19:30 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Арсенал»

    На данном этапе чемпионата Англии лондонский клуб находится в середине турнирной таблицы на десятой строчке, имея на своем счету 31 очко.

    В новом году коллектив Микеля Артеты принял участие в семи матчах. И лишь в трех поединках «Арсенал» сумел победить. 1 января «канониры» одолели МЮ в АПЛ (2:0).

    А затем лондонская команда прошла «Лидс» в Кубке Англии (1:0). Чуть позже в Премьер-лиге она разошлась миром с «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилдом Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    27 января в 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» встретился с «Борнмутом». На стадионе «Виталити» гости переиграли соперников со счетом 2:1. В 25 туре чемпионата «канониры» сыграли вничью с «Бернли» (0:0).

    «Ньюкасл»

    По завершении 25 туров английского первенства коллектив из города Ньюкасл-апон-Тайн занимает 12 позицию в таблице. От «Арсенала» эта команда отстает лишь по второстепенным показателям.

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    • В первой игре 2020 года подопечные Стива Брюса потерпели поражение от «Лестера» (0:3), а затем «Ньюкасл» разошелся миром с «Рочдейлом» в Кубке страны (1:1).

    После ничьей с «Вулверхэмптоном» в АПЛ (1:1) «сороки» разнесли «Рочдейл» в ходе переигровки (4:1). Чуть позже в чемпионате «горожане» победили «Челси» (1:0) и заработали 1 балл в противостоянии с «Эвертоном» (2:2).

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    25 января «Ньюкасл» не смог забить «Оксфорду Юнайтед» в Кубке Англии (0:0). А в первой февральской встрече подопечные Стива Брюса сыграли вничью с «Норвичем» (0:0). Затем «сороки» в дополнительное время прошли «Оксфорд Юнайтед» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Арсенала» оценивается в 1,46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,62, а на победу «Ньюкасла» — 8,10.

    На «Эмирейтс» «Ньюкасл» не будет закрываться у своих ворот, но хозяева поединка сумеют вскрыть оборону «сорок». Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,64. 0

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    «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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