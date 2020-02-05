«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Англии 5 февраля 2020 года

5 февраля состоится ответный поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном». Команды начнут в 22:45 по московскому времени. Напомним, что результат первой встречи 1:1. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

«Тоттенхэм»

Команда Жозе Моуринью набрала неплохую форму. Она не проигрывает уже 5 матчей подряд. В последнем поединке «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» со счетом 2:0 и это должно еще больше воодушевить хозяев.

В 5 играх «шпоры» праздновали победу три раза. Кроме «Сити» «Тоттенхэму» покорился «Норвич» (2:1) и «Мидлсбро» (2:1).

«Белые» выиграли три последних домашних матча. При этом хозяева забивали в каждой игре по два мяча.

Все прогнозы на АПЛ

В лазарете у команды сразу три футболиста основы. Это Харри Кейн, Бен Дэвис и Мусса Сиссоко. Также не сможет сыграть новичок команды Стивен Бергвейн, который отличился голом в матче с «горожанами». Он не допущен к участию в турнире.

«Саутгемптон»

У «Саутгемптона» с успехами не густо. Подопечные Хазенхуттля выиграли лишь раз в четырех последних встречах.

«Святые» проиграли в прошлом матче «Ливерпулю» со счетом 4:0. Перед ничьей с «Тоттенхэмом» команда одержала выездную победу над «Кристал Пэлас» с результатом 0:2. 18 января гости проиграли на своем поле «Вулверхэмптону» (2:3).

«Саутгемптон» — одна из самых пропускающих команда АПЛ в этом сезоне. К тому же коллектив редко играет вничью. В АПЛ у клуба всего 4 ничейных результата, а вот в Кубках перемирие с «Тоттенхэмом» стало первым в сезоне.

Прогноз

Хозяева набрали форму, и они пока что неплохо справляются даже без помощи Харри Кейна. За 7 домашних встреч команда Моуринью проиграла лишь дважды, выиграв при этом во всех остальных случаях.

«Саутгемптон» на данный момент демонстрирует не самую лучшую игру. В частности это касается игры в обороне. Команда пропустила 5 мячей в двух встречах.

Предлагаем такой вариант для ставки: ИТ 1 больше 1.5 за 1.74. 0