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    «Бавария» должна выиграть, но «Хоффенхайм» проблем доставит

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Германии 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм»
    Ханс-Дитер Флик
    В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» на своем поле сыграет с «Хоффенхаймом». Матч пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» 5 февраля. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Кубок 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Бавария»

    Команда не знает вкуса поражений в семи последних выступлениях. В новый год «Бавария» ворвалась с шумом, начав с разгрома «Герты» (0:4). За этим результатом последовала не менее яркая победа над «Шальке» (5:0).

    1 февраля «мюнхенцы» провели еще одну встречу в Бундеслиге, в которой выиграли у «Майнца» 1:3. Это была седьмая победа команды подряд в официальных играх.

    «Бавария» отметила пятую победу в Кубке подряд, выиграв у «Бохума» в прошлом раунде со счетом 1:2. Хозяева забивали больше одного мяча в семи играх турнира.

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    Также отметим, что «баварцы» не пропускали в прошлых двух домашних поединках.

    «Хоффенхайм»

    Год начался для «Хоффенхайма» неудачно. Команда на своем поле уступила «Айнтрахту» из Франкфурта со счетом 1:2. При этом до перерыва гости обыграли «Боруссию» Д с аналогичным результатом.

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    «Хоффе» исправились и одержали две победы подряд в чемпионате. Сначала коллектив разобрался с «Вердером», выиграв 0:3. Затем «сине-белые» обыграли дома «Байер» со счетом 2:1.

    Стоит отметить, что «Хоффенхайм» вполне удачно выступает на выезде в этом сезоне. Команда проиграла лишь дважды за весь период. В двух последних гостевых играх коллектив ни разу не пропустил. При этом соперник «Баварии» одержал 3 победы в четырех встречах.

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    • Также нужно добавить, что «Хоффенхайм» редко играет вничью. В Бундеслиге это третий результат.

    Прогноз

    По мнению букмекеров, «Бавария» должна выиграть. Коэффициенты на победу такие: 1.11 и 15.5 соответственно.

    В нынешнем сезоне «баварцы» уже проигрывали гостям на своем поле. В октябре «сине-белые» выиграли 1:2 на «Альянц Арене». Так что это будет дополнительным стимулом для хозяев.

    «Хоффенхайм» может доставить проблем. Тем более «мюнхенцы» пропускали в обеих встречах турнира от команд намного ниже рангом. Так что предлагаем поставить на исход «обе забьют» за 1.83. 0

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