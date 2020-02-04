«Бирмингем Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Кубка Англии 4 февраля 2020 года

Во вторник, 4 февраля, в переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Бирмингем Сити» на своем поле сыграет с «Ковентри Сити». Начало — 22:45 по мск. Прогноз на «Бирмингем Сити» — «Ковентри Сити».

«Бирмингем Сити»

Первый поединок этих коллективов, который прошел 25 января на поле «Ковентри» не принес забитых мячей.

После той игры «синие» провели встречу в Чемпионшипе, где в родных стенах переиграли «Ноттингем Фостер» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали 3-матчевую ничейную серию, но продлили беспроигрышную до шести игр подряд.

В периоде из мировых, бирмингемцы помимо ничей со своим предстоящим противником, также поделил очки с «Кардиффом» и «Мидлсбро» (по 1:1) в рамках первенства.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» находится на 17 месте, сильно отстав от зоны плей-офф, но имеет хороший запас перед зоной вылета.

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В текущем кубковом розыгрыше клуб из Бирмингема преодолел уже один этап, выбив на предыдущей стадии «Блэкберн Роверс» — 2:1.

«Ковентри Сити»

«Ковентри» преодолел уже три раунда в этом Кубке Англии, где дважды команде пришлось играть в переигровках.

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В 1/32 «небесно-голубые» выбили «Ипсвич» (1:1 и 2:1), а затем положили на лопатки «Бристоль Роверс» (2:2 и 3:0).

В этом сезоне «Ковентри» выступает в третьем по силе дивизионе Англии. После 27 матчей команда разместилась в зоне плей-офф, уступая два очка прямому повышению.

На данный момент у клуба из графства Уэст-Мидлендс 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В своем последнем матче он обыграл «Бристоль Роверс» (2:1) в первенстве.

Прогноз на «Бирмингем Сити» — «Ковентри Сити»

Прогнозируем, что «Бирмингем», выступающий рангом выше, сможет выйти в следующий раунд, где его уже ждет «Лестер». 0