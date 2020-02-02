«Милан» — «Верона». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

В 22 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Верона».

«Милан»

Сейчас команда из одноименного города находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. На счету этого коллектива имеется 31 балл. Столько же очков в активе у «Кальяри», который занимает место в зоне ЛЕ.

В январе подопечные Стефано Пиоли не проигрывают никому в шести встречах в разных турнирах. Все началось с ничейного поединка с «Сампдорией» в 18 туре Серии А (0:0).

Затем «россонери» одержали верх над «Кальяри» (2:0) и прошли СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии (3:0). 19 января «дьяволы» разобрались с «Удинезе» (3:2).

Все прогнозы на Серию А

В 21 туре чемпионата гол Ребича на 71 минуте принес «Милану» победу над «Брешией» (1:0). А в четвертьфинале Кубка страны команда Стефано Пиоли расправилась с «Торино» в дополнительное время (4:2).

«Верона»

Приняв участие в 20 матчах чемпионата Италии, команда из Вероны заработала 29 баллов. Сейчас она находится на девятом месте в турнирной таблице.

В 14 и 15 турах итальянского первенства «Верона» потерпела поражения от «Ромы» (1:3) и «Аталанты» (2:3). А затем подопечные Ивана Юрича расписали мировую с «Торино» (3:3).

5 января желто-синие одержали верх над СПАЛом (2:0), после чего в 19 туре чемпионата Италии на «Маркантонио Бентегоди» хозяева разобрались с «Дженоа» (2:1).

В следующем поединке Серии А «Верона» не смогла выявить сильнейшего в противостоянии с «Болоньей» (1:1), но через неделю команда Юрича одолела «Лечче» (3:0).

Прогноз

Победа «Милана» оценивается в 1,66, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,65, а на победу «Вероны» — 6,20.

На «Сан-Сиро» «россонери» сумеют переиграть гостей из Вероны. Наш прогноз на матч — победа «Милана» с коэффициентом 1,66. 0