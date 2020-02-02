ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловШанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн Доминик ТимAustralian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош
  • 01:51
    • «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»
  • 23:42
    • «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ
  • 21:39
    • «Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»
  • 21:06
    • «Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити»
  • 19:04
    • Зидан не включил Бейла в заявку на матч с «Атлетико»
  • 17:40
    • «Локомотив» объявил состав на сбор в Катаре
  • 17:31
    • Роналду — игрок месяца в Серии А
    Все новости спорта

    Удастся ли «Милану» продлить серию без поражений?

    «Милан» — «Верона». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз на «Милан» — «Верона»
    Хакан Чалханоглу
    В 22 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Милан» — «Верона».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.50
  • Играть!
    •

    «Милан»

    Сейчас команда из одноименного города находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. На счету этого коллектива имеется 31 балл. Столько же очков в активе у «Кальяри», который занимает место в зоне ЛЕ.

    В январе подопечные Стефано Пиоли не проигрывают никому в шести встречах в разных турнирах. Все началось с ничейного поединка с «Сампдорией» в 18 туре Серии А (0:0).

    Затем «россонери» одержали верх над «Кальяри» (2:0) и прошли СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии (3:0). 19 января «дьяволы» разобрались с «Удинезе» (3:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В 21 туре чемпионата гол Ребича на 71 минуте принес «Милану» победу над «Брешией» (1:0). А в четвертьфинале Кубка страны команда Стефано Пиоли расправилась с «Торино» в дополнительное время (4:2).

    «Верона»

    Приняв участие в 20 матчах чемпионата Италии, команда из Вероны заработала 29 баллов. Сейчас она находится на девятом месте в турнирной таблице.

    В 14 и 15 турах итальянского первенства «Верона» потерпела поражения от «Ромы» (1:3) и «Аталанты» (2:3). А затем подопечные Ивана Юрича расписали мировую с «Торино» (3:3).

    5 января желто-синие одержали верх над СПАЛом (2:0), после чего в 19 туре чемпионата Италии на «Маркантонио Бентегоди» хозяева разобрались с «Дженоа» (2:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В следующем поединке Серии А «Верона» не смогла выявить сильнейшего в противостоянии с «Болоньей» (1:1), но через неделю команда Юрича одолела «Лечче» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Милана» оценивается в 1,66, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,65, а на победу «Вероны» — 6,20.

    На «Сан-Сиро» «россонери» сумеют переиграть гостей из Вероны. Наш прогноз на матч — победа «Милана» с коэффициентом 1,66. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Кенин — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уотфорд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола
  • Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера
    • 16:08 30/01/2020     Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Милан» — «Верона». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Тоже интересно
    Кике Сетьен Футбол Каталонское обновление. Три трансфера для СетьенаТри потенциальных трансфера «Барселоны», которые могут дать старт эпохе Сетьена 30/01/2020 в 22:200
  • 16:40
    • Смолов стал игроком «Сельты»
  • 01:04
    • «Ренн» вырвал победу у «Нанта»
  • 00:48
    • «Герта» разошлась миром с «Шальке»
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 09:150
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» прервать серию без побед?
  • 5.19
    •
  • 00:31
    • Тедеско: Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим
  • 00:16
    • Семин: Будем выращивать форварда на смену Смолову
  • 22:44
    • ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»«Красные» одержали победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура 30/01/2020 в 13:270
  • 17:11
    • «Шеффилд Юнайтед» усилился бывшим форвардом «Аякса»
  • 17:04
    • Известны четвертьфинальные пары Кубка Испании
  • 15:50
    • «Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие