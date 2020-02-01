«Сассуоло» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии 1 февраля 2020 года

В 22 туре итальянской Серии А встретятся «Сассуоло» и «Рома». Команды проведут поединок 1 февраля. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Рома».

«Сассуоло»

«Сассуоло» оторвался на восемь очков от зоны вылета. Сзади недалеко находится «Сампдория», поэтому терять очки не желательно.

В противном случае коллектив может вплотную приблизиться к зоне вылета.

До предпоследнего тура Серии А клуб потерпел три кряду поражения. Огорчили его «Наполи» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3).

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В позапрошлом поединке итальянского первенства «Сассуоло» победил «Торино» (2:1) и прервал эту серию. В предыдущем матче чемпионата зафиксирована ничья с «Сампдорией» (0:0).

«Рома»

Сейчас этот римский клуб находится на последнем месте в зоне Лиги чемпионов. В 21 туре итальянского первенства команда завоевала 39 баллов.

Заключительные две встречи 2019 года закончились для «Ромы» убедительными победами. Вначале желто-красные обыграли СПАЛ (3:1), а затем они разгромили «Фиорентину» (4:1).

Январь для коллектива Паулу Фонсеки начался с поражений. В 18 туре Серии А «волки» уступили «Торино» (0:2). В следующем матче они проиграли «Ювентусу» (1:2).

В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» одержала верх над «Пармой» (2:0). Чуть позже желто-красные оказались сильнее «Дженоа» (3:1). Но в четвертьфинале Кубка римляне вылетели от «Юве» (1:3).

В последнем туре Серии А «джаллоросси» разошлись миром в дерби с «Лацио» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0