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    Удержится ли «Рома» в зоне Лиги чемпионов?

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сассуоло» — «Рома»
    «Рома» идет на третьем месте
    В 22 туре итальянской Серии А встретятся «Сассуоло» и «Рома». Команды проведут поединок 1 февраля. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.80
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» оторвался на восемь очков от зоны вылета. Сзади недалеко находится «Сампдория», поэтому терять очки не желательно.

    В противном случае коллектив может вплотную приблизиться к зоне вылета.

    До предпоследнего тура Серии А клуб потерпел три кряду поражения. Огорчили его «Наполи» (1:2), «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3).

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    В позапрошлом поединке итальянского первенства «Сассуоло» победил «Торино» (2:1) и прервал эту серию. В предыдущем матче чемпионата зафиксирована ничья с «Сампдорией» (0:0).

    «Рома»

    Сейчас этот римский клуб находится на последнем месте в зоне Лиги чемпионов. В 21 туре итальянского первенства команда завоевала 39 баллов.

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  • 29/01/2020

    • Заключительные две встречи 2019 года закончились для «Ромы» убедительными победами. Вначале желто-красные обыграли СПАЛ (3:1), а затем они разгромили «Фиорентину» (4:1).

    Январь для коллектива Паулу Фонсеки начался с поражений. В 18 туре Серии А «волки» уступили «Торино» (0:2). В следующем матче они проиграли «Ювентусу» (1:2).

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    В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» одержала верх над «Пармой» (2:0). Чуть позже желто-красные оказались сильнее «Дженоа» (3:1). Но в четвертьфинале Кубка римляне вылетели от «Юве» (1:3).

    В последнем туре Серии А «джаллоросси» разошлись миром в дерби с «Лацио» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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