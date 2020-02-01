«Лидс» — «Уиган». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Чемпионшипа 1 февраля 2020 года

В субботу, 1 февраля, «Лидс» на своей арене в 30 туре первенства первой английской лиги сыграет с «Уиганом». Начало встречи — 18:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Уиган».

«Лидс»

Несколько дней тому назад «Лидс» на своей арене по-волевому переиграл «Миллуол» (3:2) в рамках 29 тура Чемпионшипа. Этой викторией йоркширцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой три последних поединка они проиграли.

В это неудачный для себя период «белые» сперва сыграли вничью на выезде с «Вест Бромвичем» (1:1) в чемпионате, а затем они уступили в Кубке Англии «Арсеналоу» в гостях со счетом 0:1.

Потом дважды «павлины» проиграли в первенстве: дома «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) и КПР (0:1) на его поле.

Виктория над «львами» позволила «Лидсу» вернутся на первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Отрыв от второго и третьего места составляет два и четыре очка соответственно.

В 14 домашних встречах текущего чемпионата «павлины» добыли восемь выигрышей, четыре раза сыграли вничью и две игры проиграли, разница мячей — 22:12.

«Уиган»

«Уиган» после 29 сыгранных матче набрал только 26 очков, позволяющее ему находится в зоне вылета, на 22 месте. От 21 безопасной строки команду отделяет четыре пункта.

«Латикс» тоже смог прервать серию из трех поражений, одолев в минувшем игровом дне первенства на своей территории «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 2:1.

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А перед этим «сине-белые» проиграли на выезде 0:2 «Лестеру» в Кубке Англии, а также дома «Бристоль Сити» (0:2) и в гостях «Суонси» (1:2) в чемпионате.

Вне родных стен этого сезона Чемпионшипа «Уиган» добыл лишь один выигрыш за 15 матчей, четыре игры закончил мировыми исходами и десять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:26.

В первом круге «Лидс» взял верх над «Уиганом» на его территории со счетом 2:0.

Прогноз на «Лидс» — «Уиган»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.42, победа «Уигана» — 8.00, ничья — 4.85.

Прогнозируем, что в этом поединке победу с разницу в несколько мячей добудут хозяева, которые похоже преодолели свой кризис. 0