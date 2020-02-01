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    Поднимется ли «Байер» в зону Лиги чемпионов?

    «Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Байер»
    «Байер» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов
    В 20 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» примет на своем поле «Байер». Матч состоится 1 февраля на стадионе «ПриЗеро Арена». Начало в 17:30 по Москве. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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  • 3.70
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  • 2.10
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    «Хоффенхайм»

    Представители Зинсхайма сейчас находятся на седьмой позиции в таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 30 баллов. От еврокубковой зоны команда отстает на три пункта.

    С 12 по 15 тур немецкого первенства «Хоффенхайм» не мог победить.

    В двух заключительных встречах минувшего года «Крестьяне» заработал шесть очков. Сине-белые победили «Унион» (2:0) и «Боруссию» Дортмунд (2:1).

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    18 января клуб из Зинсхайма дома не справился с «Айнтрахтом» (1:2), а в прошлом туре коллектив вернулся к победам, разгромив на выезде «Вердер» (3:0).

    «Байер»

    Подопечные Петера Боса занимают пятое место — им не хватает двух очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    Перед зимней паузой у «Фармацевтов» были не очень хорошие результаты. Они проиграли в двух из трех матчей турнира, уступив «Герте» 0:1 и «Кельну» 2:0.

    Эту серию команда прервала минимальной победой над «Майнцом» — 1:0.

    В новом году «Аптекари» провели один матч, где в рамках Бундеслиги был разгромлен «Падерборн» (4:1) на выезде. В прошлом туре «Байер» разгромил дома «Фортуну» (3:0).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,30, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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