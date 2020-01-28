«Милан» — «Торино». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка Италии 28 января 2020 года

Во вторник, 28 января, в Милане на стадионе «Сан Сиро» одноименная команда в рамках 1/4 финала Кубка Италии сыграет с «Торино». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Торино».

«Милан»

«Милан» накануне кубкового поединка переиграл в чемпионате Италии в гостях «Брешию» со счетом 1:0, продлив таким образом свою победную серию до четырех игр с учетом всех турниров.

Помимо этого выигрыша, «россонени» добыли еще две виктории в рамках Серии А, поочередно переиграв «Кальяри» (2:0) на выезде и «Удинезе» (3:2) дома.

А также прошли в Кубке СПАЛ, без особого труда одолев его на своей территории со счетом 3:0.

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С 31 набранным баллом миланская команда находится на шестой строке в турнирной таблице Серии А. От четвертой лигачемпионовской позиции ее отделяет семь пунктов.

«Торино»

Туринский коллектив на выходных пережил сильное унижение, проиграв в родных стенах «Аталанте» со счетом 0:7 в рамках чемпионата Италии.

Это поражение стало для «быков» вторым подряд в Серии А. Туром ранее они были повержены на выезде «Сасуолло» (1:2), прервав тогда свою 3-матчевую удачную серию.

В этом отрезке помимо двух викторий в чемпионате страны, «бордовые» также прошли по пенальти «Дженоа» (1:1 — основное и доп время) в кубковом розыгрыше.

В турнирной таблице Серии А «Торино» с 27 зачетными пунктами располагается на десятом месте, уступая шестой еврокубковой строке четыре очка.

В первом круге «Торино» дома одолел «Милан» со счетом 2:1. Стоит отметить, что миланцы вот уже как шесть игр не могут выиграть у туринцев. Последний раз «красно-черные» обыгрывали «быков» еще три года тому назад, как раз в Кубке — 2:1.

Прогноз на «Милан» — «Торино»

«Милан» после невнятного старта в последнее время пришел в себя, а вот его соперник находится сейчас не в лучше состоянии. Ставим на победу хозяев еще по итогам основного времени. 0