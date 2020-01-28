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    Прервет ли «Милан» неудачную серию в играх с «Торино»?

    «Милан» — «Торино». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка Италии 28 января 2020 года

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    Прогноз на «Милан» — «Торино»
    Анте Ребич забил за минувшие две игры три мяча
    Во вторник, 28 января, в Милане на стадионе «Сан Сиро» одноименная команда в рамках 1/4 финала Кубка Италии сыграет с «Торино». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Кубок 28 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    «Милан» накануне кубкового поединка переиграл в чемпионате Италии в гостях «Брешию» со счетом 1:0, продлив таким образом свою победную серию до четырех игр с учетом всех турниров.

    Помимо этого выигрыша, «россонени» добыли еще две виктории в рамках Серии А, поочередно переиграв «Кальяри» (2:0) на выезде и «Удинезе» (3:2) дома.

    А также прошли в Кубке СПАЛ, без особого труда одолев его на своей территории со счетом 3:0.

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    С 31 набранным баллом миланская команда находится на шестой строке в турнирной таблице Серии А. От четвертой лигачемпионовской позиции ее отделяет семь пунктов.

    «Торино»

    Туринский коллектив на выходных пережил сильное унижение, проиграв в родных стенах «Аталанте» со счетом 0:7 в рамках чемпионата Италии.

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  • 07/01/2020

    • Это поражение стало для «быков» вторым подряд в Серии А. Туром ранее они были повержены на выезде «Сасуолло» (1:2), прервав тогда свою 3-матчевую удачную серию.

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    В этом отрезке помимо двух викторий в чемпионате страны, «бордовые» также прошли по пенальти «Дженоа» (1:1 — основное и доп время) в кубковом розыгрыше.

    В турнирной таблице Серии А «Торино» с 27 зачетными пунктами располагается на десятом месте, уступая шестой еврокубковой строке четыре очка.

    В первом круге «Торино» дома одолел «Милан» со счетом 2:1. Стоит отметить, что миланцы вот уже как шесть игр не могут выиграть у туринцев. Последний раз «красно-черные» обыгрывали «быков» еще три года тому назад, как раз в Кубке — 2:1.

    Прогноз на «Милан» — «Торино»

    «Милан» после невнятного старта в последнее время пришел в себя, а вот его соперник находится сейчас не в лучше состоянии. Ставим на победу хозяев еще по итогам основного времени. 0

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