«Лидс» — «Миллуол». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии 28 января 2020 года

28 января в 29 туре первенства первой английской лиги «Лидс» в родных стенах сразится с лондонским «Миллуолом». Начало игры — 22:45 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Миллуол».

«Лидс»

«Лидс» переживает спад. Команда из графства Уэст-Йоркшир не может победить в четырех поединках подряд, проиграв три последних из них.

Началась эта серия для «белых» с гостевой мировой с «Вест Бромвичем» (1:1) в рамках Чемпионшипа. Затем они были выбиты из Кубка Англии «Арсеналом», уступив ему на выезде со счетом 0:1.

После чего «павлины» поочередно были повержены «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) в родных стенах и КПР (0:1) на его территории в матчах первенства.

Очковый запас пока позволят «Лидсу» находиться в зоне прямого повышения (второе место), но третья позиция теперь отстает от него всего лишь на три балла.

В 13 домашних встречах этого Чемпионшипа «павлины» добыли семь выигрышей, четыре раза сыграли вничью и две игры проиграли, разница мячей — 19:10.

«Миллуол»

«Миллуол» накануне на своей территории проиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:2 в Кубке Англии. Этой неудачей лондонцы прервали 6-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где в четырех встречах они победили.

Непосредственно в рамках Чемпионшипа в этот период «львы» в родных стенах одолели 1:0 «Брентфорд», 3:1 «Лутон Таун» и 2:0 «Рединг», а также сыграли на выезде вничью с «Кардифф Сити» (1:1) и «Сток Сити» (0:0).

В турнирной таблице первого английского дивизиона «Миллуол» с 44 очками находится на восьмой позиции, уступая зоне плей-офф всего два зачетных пункта.

Вне родных стен лондонский коллектив разжился лишь тремя викториями в 14 встречах, семь раз сыграл вничью и четырежды уступал, разница забитых и пропущенных — 13:18.

В первом круге «Миллуол» дома обыграл «Лидс» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «павлины» дома выиграли 3:2, а в Лондоне сыграли 1:1.

Прогноз на «Лидс» — «Миллуол»

Прогнозируем в этом поединке викторию хозяев, которые должны преодолеть свой кризис, но, скорее всего, сделают они это не особо результативно. 0