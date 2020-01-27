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    «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 27 января 2020 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал»
    «Арсенал»
    В четвертом раунде Кубка Англии «Борнмут» на своей арене примет «Арсенал». Игра, которая состоится 27 января, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 27 Января 2020 года
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    «Борнмут»

    «Вишни» начали выступление в Кубке Англии с 1/32 финала, разгромив в начале января на своем поле выступающий в Чемпионшипе «Лутон» со счетом 4:0.

    Эта победа прервала четырехматчевую неудачную серию «Борнмута» в АПЛ, состоящую из трех поражений и ничьей, которую подопечные Эдди Хау скатали дома с «Арсеналом» (1:1).

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    После кубковой победы «Борнмут» в АПЛ крупно проиграл дома «Уотфорду» (0:3) и на выезде уступил «Норвичу» (0:1), пропустив единственный гол с пенальти.

    В последнем матче «Борнмут» победил на выезде «Брайтон» (3:1) и с 23 очками после 24 туров расположился на 18-м месте в таблице АПЛ.

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    • Разница мячей 23-37, семь голов забил Харри Уилсон, еще шесть голов — Каллум Уилсон.

    В первом круге «Борнмут» уступил дома «Арсеналу» (0:1), а в прошлом сезоне проиграл дома 1:2 и уступил на выезде 1:5. В пяти домашних матчах «вишни» дважды сыграли вничью и дважды уступили, победив лишь раз.

    «Арсенал»

    Первый матч под руководством Микеля Артеты «Арсенал» провел в Борнмуте. На стадионе «Виталити» гости расписали мировую с «вишнями» (1:1), пропустив первыми, но отыгравшись после перерыва.

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    • А в следующем поединке дома «канониры» принимали «Челси». Открыв счет на 13 минуте, хозяева лидировали до конца второго тайма. Но затем «аристократы» забили два гола, оставив «пушкарей» без очков (1:2).

    Дебютная победа в качестве главного тренера была добыта Артетой 1 января, когда его подопечные одолели МЮ (2:0). Чуть позже «Арсенал» переиграл «Лидс» в 1/32 финала Кубка Англии (1:0).

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    В последних матчах «Арсенал» трижды сыграл вничью в АПЛ: с «Кристал Пэлас» (1:1) на выезде, с «Шеффилдом» (1:1) дома и с «Челси» (2:2) в гостях, уйдя от поражения в конце встречи.

    После 24 туров АПЛ «Арсенал» с 30 очками на 10-м месте. Разница мячей 32-34, 14 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще 5 — Александр Ляказетт.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что в предстоящем матче не сыграют дисквалифицированные защитник Давид Луиз и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Прогноз

    На победу «Борнмута» букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Арсенала» — 1,85.

    «Вишни» борются за выживание в АПЛ и вряд ли будут прикладывать усилия на борьбу в Кубке, тогда как для «Арсенала» это шанс попасть в еврокубки. Даже без Обамеянга «канониры» не проиграют в гостях.

    А вот голов много команды вряд ли забьют, интересны варианты ТМ 2,5 за 2,05 и «Обе забьют — нет» за 2,10. 0

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    «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 27 января 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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