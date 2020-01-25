«Боруссия» М — «Майнц». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2020 года

В 19 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Майнц». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 25 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Майнц».

«Боруссия» М

Команда из Менхенгладбаха потеряла лидерство в Бундеслиге. За 18 туров чемпионата этот коллектив заработал 35 баллов, благодаря чему он занял третье место.

В середине декабря «Боруссия» М потерпела поражение от «Башакшехира» (1:2) и попрощалась с еврокубками. А в 15 туре немецкого первенства «жеребята» оказались слабее «Вольфсбурга» (1:2).

В следующем матче Бундеслиги черно-бело-зеленые победили «Падерборн» (2:0), после чего команда Марко Розе потеряла очки в противостоянии с «Гертой» (0:0).

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Первая встреча в чемпионате в 2020 году также оказалась для «Боруссии» М провальной. В гостях у «Шальке» «жеребята» уступили «горнякам» со счетом 0:2.

«Майнц»

Команда из Майнца сейчас находится возле зоны вылета на 15 месте в турнирной таблице. В ходе 18 поединков чемпионата этому коллективу удалось набрать 18 очков.

В последних четырех встречах 2019 года подопечные Ахима Байерлорцера проиграли трижды. Сперва «Майнц» в гостях уступил «Аугсбургу» (1:2).

В 15 туре чемпионата Германии «карнавальники» были разгромлены «Боруссией» Д (0:4), после чего «Майнц» сам в гостях разнес «Вердер» (5:0).

21 декабря на своем поле команда Ахима Байерлорцера не справилась с «Байером» (0:1). 18 января в рамках 17 тура Бундеслиги «карнавальники» потерпели поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Прогноз

На победу «Боруссии» М букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,70, а на победу «Майнца» — 5,50.

Если клуб из Менхенгладбаха надеется на продолжение борьбы за чемпионство, то ему необходимо дома побеждать соперников, сражающихся за выживание. Наш прогноз — победа «Боруссии» М за 1,55. 0