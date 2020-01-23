«Мирандес» — «Сельта». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Кубка Испании 23 января 2020 года

В матче 1/16 финала Кубка Короля «Мирандес» на своем поле сыграет с «Сельтой». Матч пройдет 23 января в городе Миранда-де-Эбро. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Мирандес» — «Сельта».

«Мирандес»

«Мирандес» начал борьбу в Кубке Испании с 1/64 финала. Таким образом, команда провела уже две стадии Копа дель Рей.

В первом для себя раунде коллектив победил на выезде в дополнительное время «Корухо» (5:4). После этого ему удалось оказаться сильнее в гостях же «Мурсию» (3:2), и снова-таки — в экстра-тайме.

Клуб выступает во втором по рангу дивизионе страны Сегунде, где с 33 очками идет на 10 месте. В шести предыдущих поединках он ни разу не проиграл.

«Сельта»

Галисийцы также прошли уже две стадии турнира. В 1/64 финала Кубка Короля «Сельта» разобралась с «Пенья Асагреса» (2:0), а в 1/32 — с «Меридой» (4:1).

Коллектив из города Виго имеет в своем активе 16 баллов. Из-за таких результатов занимает 18 строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от спасительной 17-й.

В новом, 2020 году коллектив еще не знает поражений. На сегодня у него трехматчевая беспроигрышная серия, где в одном поединке была одержана победа.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0