«Мирандес» — «Сельта». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Кубка Испании 23 января 2020 года

«Мирандес»
«Мирандес» начал борьбу в Кубке Испании с 1/64 финала. Таким образом, команда провела уже две стадии Копа дель Рей.
В первом для себя раунде коллектив победил на выезде в дополнительное время «Корухо» (5:4). После этого ему удалось оказаться сильнее в гостях же «Мурсию» (3:2), и снова-таки — в экстра-тайме.
Клуб выступает во втором по рангу дивизионе страны Сегунде, где с 33 очками идет на 10 месте. В шести предыдущих поединках он ни разу не проиграл.
«Сельта»
Галисийцы также прошли уже две стадии турнира. В 1/64 финала Кубка Короля «Сельта» разобралась с «Пенья Асагреса» (2:0), а в 1/32 — с «Меридой» (4:1).
Коллектив из города Виго имеет в своем активе 16 баллов. Из-за таких результатов занимает 18 строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от спасительной 17-й.
В новом, 2020 году коллектив еще не знает поражений. На сегодня у него трехматчевая беспроигрышная серия, где в одном поединке была одержана победа.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0