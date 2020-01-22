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    «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 22 января 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм»
    Фелипе Андерсон
    В 23 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 22 января. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    В ходе 23 туров коллектив из одноименного города завоевал 45 очков. В таблице чемпионата Англии команда сейчас находится на третьем месте.

    В конце 2019 года «Лестер» потерпел поражение от «Ман Сити» (1:3) и был разгромлен «Ливерпулем» (0:4). А 28 декабря подопечные Брендана Роджерса одолели «Вест Хэм» (2:1).

    Январь «лисы» начали с двух побед. В этих матчах синие переиграли «Ньюкасл» (3:0) и «Уиган» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0).

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    Чуть позже во встрече в полуфинале Кубка лиги «Лестер» расписал мировую с «Астон Виллой» (1:1). Затем команда Брендана Роджерса уступила «Саутгемптон» (1:2) и «Бернли» (1:2).

    «Вест Хэм»

    На данный момент команда из Восточного Лондона занимает 16 строчку в турнирной таблице чемпионата с 23 баллами, заработанными в 22 встречах.

    В последних двух матчах минувшего года «Вест Хэм» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестеру» (1:2). После этих поединков тренером «молотобойцев» стал Дэвид Мойес.

    В стартовых играх под его крылом «железные» одержали верх над «Борнмутом» (4:0), а чуть позже в Кубке Англии лондонцы одолели «Гиллингем» (2:0).

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    10 января в 22 туре Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде уступил «Шеффилду Юнайтед» (1:0). Затем «молотобойцы» разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,50, а на победу «Вест Хэма» — 5,80.

    Атака «железных» при Дэвиде Мойесе начала играть ярче. В Лестере «молотобойцы» не останутся без забитого мяча. Наш прогноз — «Вест Хэм» забьет с коэффициентом 1,55. 0

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