«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 22 января 2020 года

«Лестер»
В ходе 23 туров коллектив из одноименного города завоевал 45 очков. В таблице чемпионата Англии команда сейчас находится на третьем месте.
В конце 2019 года «Лестер» потерпел поражение от «Ман Сити» (1:3) и был разгромлен «Ливерпулем» (0:4). А 28 декабря подопечные Брендана Роджерса одолели «Вест Хэм» (2:1).
Январь «лисы» начали с двух побед. В этих матчах синие переиграли «Ньюкасл» (3:0) и «Уиган» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0).
Чуть позже во встрече в полуфинале Кубка лиги «Лестер» расписал мировую с «Астон Виллой» (1:1). Затем команда Брендана Роджерса уступила «Саутгемптон» (1:2) и «Бернли» (1:2).
«Вест Хэм»
На данный момент команда из Восточного Лондона занимает 16 строчку в турнирной таблице чемпионата с 23 баллами, заработанными в 22 встречах.
В последних двух матчах минувшего года «Вест Хэм» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестеру» (1:2). После этих поединков тренером «молотобойцев» стал Дэвид Мойес.
В стартовых играх под его крылом «железные» одержали верх над «Борнмутом» (4:0), а чуть позже в Кубке Англии лондонцы одолели «Гиллингем» (2:0).
10 января в 22 туре Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде уступил «Шеффилду Юнайтед» (1:0). Затем «молотобойцы» разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).
Прогноз
На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,50, а на победу «Вест Хэма» — 5,80.
Атака «железных» при Дэвиде Мойесе начала играть ярче. В Лестере «молотобойцы» не останутся без забитого мяча. Наш прогноз — «Вест Хэм» забьет с коэффициентом 1,55. 0